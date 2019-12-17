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Dünya Çocuk Fitnes Şampiyonları podyuma çıkıyor

Dünya Çocuk Fitnes Şampiyonları podyuma çıkıyor

17 Aralık 2019 Salı 22:11
Dünya Çocuk Fitnes Şampiyonları podyuma çıkıyor

Çocuk Fitnes Şampiyonları Nev Fitnes Gösteri Gecesi’nde podyuma çıkıyor Nev Fitnes’in her yıl düzenlediği ve bu yılda Dünya-Avrupa-Türkiye-KKTC Şampiyonlarının Solo, Duo, Trio ve grup olarak fitnes gösterileri sunacakları gece 22 Aralık Pazar günü Lefkoşa Golden Tulip Hotel’de 17.00-21.00 saatleri arasında gerçekleşiyor.

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Nev Fitnes Uluslararası çocuk fitnes antrenörü ve hakemi Neval Çelebioğlu Akgürgen; 2019 yılı ulusal ve uluslar arası şampiyonalarda Nev Fitnes ve ülkemiz adına yarışan ve birçok şampiyonluklara imza atan çocuk fitnes millilerimizin bu yıl yedincisi düzenlenecek olan böylesi müthiş bir gecede sahneye çıkarak zorluk derecesi yüksek birbirinden etkileyici gösterilerini sunabilecek olmalarının haklı gururunu yaşadıklarını belirtti.

2012 yılında Nev Fitnes olarak çocuk fitnes branşında faaliyetlerine başladıklarını belirten Neval Çelebioğlu Akgürgen;’ Kısa zamanda çocuklarımız velilerimiz ve eğitmenlerimizle birlikte çok büyük bir aile olduk, çok çalıştık, Ülkemizi uluslar arası alanda en iyi şekilde temsil ettik ve birçok şampiyonluklar elde ettik. ‘ dedi(BRT)

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