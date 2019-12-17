Dünya Çocuk Fitnes Şampiyonları podyuma çıkıyor

Çocuk Fitnes Şampiyonları Nev Fitnes Gösteri Gecesi’nde podyuma çıkıyor Nev Fitnes’in her yıl düzenlediği ve bu yılda Dünya-Avrupa-Türkiye-KKTC Şampiyonlarının Solo, Duo, Trio ve grup olarak fitnes gösterileri sunacakları gece 22 Aralık Pazar günü Lefkoşa Golden Tulip Hotel’de 17.00-21.00 saatleri arasında gerçekleşiyor.
2012 yılında Nev Fitnes olarak çocuk fitnes branşında faaliyetlerine başladıklarını belirten Neval Çelebioğlu Akgürgen;’ Kısa zamanda çocuklarımız velilerimiz ve eğitmenlerimizle birlikte çok büyük bir aile olduk, çok çalıştık, Ülkemizi uluslar arası alanda en iyi şekilde temsil ettik ve birçok şampiyonluklar elde ettik. ‘ dedi(BRT)