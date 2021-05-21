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Dünya Biyolojik Çeşitlilik Günü’ne dikkat çekmek için etkinlikler düzenleniyor

Turizm ve Çevre Bakanlığı’na bağlı Çevre Koruma Dairesi, ‘Dünya Biyolojik Çeşitlilik Günü’ dolayısı ile bu yıl farklı etkinlikler düzenliyor.

21 Mayıs 2021 Cuma 12:01
Dünya Biyolojik Çeşitlilik Günü’ne dikkat çekmek için etkinlikler düzenleniyor
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1992 yılında Rio de Janeiro’da  gerçekleştirilen Rio Zirvesi’nde kabul edilen Birleşmiş Milletler Biyolojik Çeşitlilik Sözleşmesi; genetik kaynakların, uluslararası boyutta bağlayıcılığı olan hüküm ve yükümlülüklere sahip ilk sözleşme olması açısından oldukça değerlidir.  Bugüne kadar sözleşmeye 200 civarında ülke taraf olmuştur.

Sözleşmenin temel amacı; biyolojik çeşitliliğin korunması ve biyolojik kaynakların sürdürülebilir kullanılmasına imkan sağlamak ve ayrıca genetik kaynaklardan sağlanan faydaların eşit ve adil bir şekilde paylaşımı olarak belirlenmiştir.

22 Mayıs günü Birleşmiş Milletler (BM) Biyolojik Çeşitlilik Sözleşmesi’nin kabul edildiği tarih olması sebebiyle Dünya Biyolojik Çeşitlilik günü olarak ilan edilmiş ve tüm dünyada çeşitli etkinliklerle kutlanmaya başlanmıştır.

BİYOLOJİK ÇEŞİTLİLİĞİN KORUNMASI İÇİN ÇALIŞMALAR SÜRÜYOR

Turizm ve Çevre Bakanlığı’na bağlı Çevre Koruma Dairesi biyolojik çeşitliliğin korunmasına yönelik birçok proje gerçekleştirmiş, birçok koruma çalışmasını izinlendirerek farklı konularda koruma çalışmalarının yapılmasına imkan sağlamış ve Çevre Yasası kapsamında hazırladığı Flora, Fauna Türleri ve Yabani Kuşların Korunması Tüzüğü’ne göre de biyolojik çeşitlilik değerlerinin korunması için etkin çalışmalar yürütmektedir.

Turizm ve Çevre Bakanlığı’na bağlı Çevre Koruma Dairesi olarak bu yıl 22 Mayıs Dünya Biyolojik Çeşitlilik Günü’ne dikkat çekmek amacıyla farklı etkinlikler düzenlenyecektir.

“DOĞAMIZDAKİ CANLILAR” ADLI RESİM YARIŞMASI DÜZENLENDİ

Çevre Koruma Dairesi “Doğamızdaki Canlılar” konulu ilköğretim ve ortaöğretim öğrencilerine yönelik resim yarışması düzenlemiştir. 22 Mayıs Cumartesi günü yarışmanın sonuçları açıklanacaktır.

Çevre Koruma Dairesi Kıbrıs Herptil Araştırma ve Gözlem Topluluğu ile işbirliği içerinde biyolojik çeşitlilik ve plastik kirliliğine dikkat çekecek bir kamu spotu hazırlamıştır. Bu etkinlik de 22 Mayıs’ta medyada yayınlanacaktır.

“BİYOLOJİK ÇEŞİTLİLİK KORUMA STRATEJİLERİ” KONULU PANEL ONLİNE OLARAK YAPILACAK

Çevre Koruma Dairesi - Taşkent Doğa Parkı ile işbirliği içerisinde 22 Mayıs saat 19.00’da  “Biyolojik Çeşitlilik Koruma Stratejileri” konulu Facebook üzerinden canlı yayınlanacak bir Panel düzenleyecektir. Panele online katılım sağalamak için yayının linki ve Turizm ve Çevre Bakanlığı  ve Taşkent Doğa Parkı facebook sayfalarından paylaşılacaktır.     

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Anahtar Kelimeler:
Dünya Biyolojik Çeşitlilik Günü
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