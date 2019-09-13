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Dünya Basın Konseyleri Birliği Başkanlığı’na yeniden Şule Aker seçildi

Kıbrıs Türk Basın Konseyi Başkanı Şule Aker, Azerbaycan'ın başkenti Bakü'de gerçekleştirilen genel kurulda Dünya Basın Konseyleri Birliği Başkanlığı’na yeniden seçildi.

Dünya Basın Konseyleri Birliği Başkanlığı’na yeniden Şule Aker seçildi

Kıbrıs Türk Basın Konseyi Başkanı Şule Aker, Azerbaycan'ın başkenti Bakü'de gerçekleştirilen genel kurulda Dünya Basın Konseyleri Birliği Başkanlığı’na yeniden seçildi.

13 Eylül 2019 Cuma 13:10
Dünya Basın Konseyleri Birliği Başkanlığı’na yeniden Şule Aker seçildi

Kıbrıs Türk Basın Konseyi Başkanı Şule Aker, Azerbaycan'ın başkenti Bakü'de gerçekleştirilen genel kurulda Dünya Basın Konseyleri Birliği Başkanlığı’na yeniden seçildi.

Dünya Basın Konseyleri Birliği’ne (WAPC) üye üyelerin katılımıyla Bakü’de gerçekleşen 18’nci Olağan Genel Kurulu’nda Şule Aker oy çokluğu ile WAPC Genel Başkanlığa seçildi.

Genel Kurulda WAPC birinci başkan yardımcılığı görvine Azerbaycan'dan Aflatun Amaşov, ikinci başkan yardımcılığı görvine Kenya'dan David Omwoyo, Genel Sekreterlik görevine Nepal'den Kishor Shrestha, Mali Sekreterlik görevine ise Türkiye’den Tamer Atabarut getirildi.

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Genel Kurul'da dünyada meydana gelen basın ihlalleri ve gazetecilerin zor şartlar altında görevlerini yerine getirmeleri üzerine istişarelerde bulunuldu.

Genel Kurula katılan tüm üyeler ülke raporlarını da Genel Kurul’a sundular.

Gelecek yıl Genel Kurul'un Kenya’nın başkenti Nairobi'de, değerlendirme toplantısının ise Irak’ın Erbil kentinde Nisan ayı içerisinde yapılması kararlaştırıldı.

Son Güncelleme: 13.09.2019 16:11
Anahtar Kelimeler:
şule AkerDünya Basın Konseyleri Birliği Başkanlığı
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