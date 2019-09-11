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Dünya Basın Konseyi Bakü’de ziyaretlerde bulundu

Dünya Basın Konseyi Başkanı Şule Aker ve beraberindeki Kıbrıs Türk Basın Konseyi Yönetim Kurulu Heyeti Azerbaycan'da ziyaretlerde bulundu.

Dünya Basın Konseyi Bakü’de ziyaretlerde bulundu

Dünya Basın Konseyi Başkanı Şule Aker ve beraberindeki Kıbrıs Türk Basın Konseyi Yönetim Kurulu Heyeti Azerbaycan'da ziyaretlerde bulundu.

11 Eylül 2019 Çarşamba 11:22
Dünya Basın Konseyi Bakü’de ziyaretlerde bulundu

Dünya Basın Konseyi Genel Kurulu için Azerbaycan'ın başkenti Bakü'ye gelen Dünya Basın Konseyi Başkanı Şule Aker ve beraberindeki Kıbrıs Türk Basın Konseyi Yönetim Kurulu Heyeti, KKTC Bakü Temsilcisi Ufuk  Turganer ve TC Bakü Büyükelçisi Erkan Özoral'a ayrı ayrı nezaket ziyaretleri yaptı.

Ziyaretlerinde Dünya Basın Konseyi Başkanı Şule Aker, KKTC Bakü Temsilcisi Ufuk Turganer ve TC Bakü Büyükelçisi Erkan Özoral'a Dünya Basın Konseyi ve yapılacak olan Genel Kurul çalışması ile ilgili bilgilendirmede bulundu ve istişare yapıldı.

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Ziyaretlerin sonunda Dünya Basın Konseyi Başkanı Şule Aker,  KKTC Bakü Temsilcisi Ufuk Turganer ve TC Bakü Büyükelçisi Erkan Özoral'a plaket ve flama takdiminde bulundu.

Ziyaretlerde Dünya Basın Konseyi Başkanı Şule Aker'e, Kıbrıs Türk Basın Konseyi Yönetim Kurulu Heyetinden, Ali Hançerli, Gökhan Güler,  Nur Günsev ve Aynur Hançerli eşlik etti.

Son Güncelleme: 11.09.2019 14:34
Anahtar Kelimeler:
Dünya Basın Konseyi
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