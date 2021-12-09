“Dünden bugüne solun seçim birliktelikleri” paneli Mağusa’da yapıldı

Bağımsızlık Yolu’ndan yapılan açıklamaya göre, Bağımsızlık Yolu Eğitim Sekreterliği tarafından organize edilen ve Ali Şahin tarafından sunulan panelde, solun geçmişten günümüze genel seçimlerdeki birliktelikleri ele alındı.

Panelde, “Birlik politikasının, salt seçimlere yönelik olduğu şartlarda iddia edildiğinin aksine fayda değil zarar sağladığı, yaşanılan tartışmalar sonrası bölünmelerin daha da arttığı ve esas olanın gündelik yaşamda iş birlikteliklerini arttırma olduğu” kaydedildi.





