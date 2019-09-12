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Dün akşamki patlamada yaralananların durumu

3 yaralının Girne Akçiçek Hastanesi Ortopedi Servisinde müşahede altında..

Dün akşamki patlamada yaralananların durumu

3 yaralının Girne Akçiçek Hastanesi Ortopedi Servisinde müşahede altında..

12 Eylül 2019 Perşembe 09:01
Dün akşamki patlamada yaralananların durumu

Sağlık Bakanı Ali Pilli,  Girne Arapköy yakınlarında meydana gelen patlama ve yangınla ilgili olarak şu anda 3 yaralının Girne Akçiçek Hastanesi Ortopedi Servisinde müşahede altında bulunduğunu kaydetti.

Bir hastanın ayak ve bileklerinde küçük kesilmeler olduğunu belirten Pilli, bir hastada hafif kesikler,  diğer hastada ise ayak burkulması yaşandığını ifade etti.

Yazılı açıklamasında, patlamanın ardından 3 ambulans ve sağlık ekiplerinin  anında olay yerine ulaştığını,  gerekli tüm tedbirlerin alındığını ve birçok kişinin olay yerinde ambulansta tedavi edildiğini belirten Pilli,  saat 04.30’dan sonra ise Girne Akçiçek Hastanesi Acil Servisi’ne şu ana kadar 12 kişinin gittiğini, anında tüm hastalara müdahale edildiğini ve 9 kişinin hafif yaralı olduğu için taburcu olduğunu  ifade etti.

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Pilli açıklamasında şunları kaydetti:

“Az önce Girne Akçiçek Hastanesi’ne yapmış olduğum ziyarette hastaların durumlarını incelemiş, gerekli bilgileri almış ve geçmiş olsun dileklerimi kendilerine iletmiş bulunmaktayım.

Olay yerinde halen ambulansımız ve sağlık ekipleri herhangi bir olası müdahale nedeniyle beklemektedir.

Olay sonrası en büyük tesellimiz herhangi bir can kaybının ve ciddi yaralanmanın olmayışıdır. Tüm halkımıza geçmiş olsun”.

Son Güncelleme: 12.09.2019 12:23
Anahtar Kelimeler:
çatalköy Patlama
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