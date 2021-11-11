Dün 11 tane yangın çıktı

Dün meydana gelen yangınların muhtemel sebepleri, yoğun rüzgar sebebiyle havai elektrik tellerinin birbirine çarpması, elektrik tellerinin kopması, elektrik direğinin devrilmesi sonucu çıkan kıvılcımların kuru otları tutuşturması, araziler içerisine söndürmeden atılan sigara izmaritleri ve tespit edilemeyen diğer sebeplerdir...

Yangınların bölgelere göre dağılımı şöyle:

İtfaiye Genel Müdürlüğü yangın tedbirlerini yineledi:

Herhangi bir tehlike teşkil eden trafo merkezi, elektrik direği, birbirine temas edebilecek elektrik telleri, ayrıca kötü hava koşullarında elektrik tellerinin üzerine düşebilecek ağaç dallarını gördüğünüzde Alo 188 Elektrik Arıza ihbar hattını aramanız önemle rica olunur.

Yaz aylarında bolarıp rüzgarın etkisiyle birbirine çarpıp temas edebilecek elektrik tellerinin tamirinin zamanında yapılması ve zarara yol açmaması için Alo 188 Elektrik Arıza ihbar hattını arayınız.

Elektrik tellerine temas eden ağaç dalları budanmalı ve budanmadan önce çıkabilecek yangın riskine karşı elektrik akımının kesilmesi, alt kısımdaki kuru otların temizlenmesi ve kesim yapılacak yerde yangın söndürme ekipmanlarının bulundurulması gerekmektedir.

Seyahat halinde iken araçlarınızdan yol kenarlarına ve arazi içerisine sigara izmariti atmayınız.