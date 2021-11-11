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Dün 11 tane yangın çıktı

İtfaiye Müdürlüğü tarafından verilen bilgiye göre dün KKTC’de toplam (11) adet yangın olayı meydana geldi. Yangınların sonucunda maddi hasar oluştu.

11 Kasım 2021 Perşembe 12:00
Dün 11 tane yangın çıktı

Dün meydana gelen yangınların muhtemel sebepleri, yoğun rüzgar sebebiyle havai elektrik tellerinin birbirine çarpması, elektrik tellerinin kopması, elektrik direğinin devrilmesi sonucu çıkan kıvılcımların kuru otları tutuşturması, araziler içerisine söndürmeden atılan sigara izmaritleri ve tespit edilemeyen diğer sebeplerdir...

Yangınların bölgelere göre dağılımı şöyle:        

LEFKOŞA

4

GÜZELYURT

1

İSKELE

2

GAZİMAĞUSA

1

GİRNE

3

TOPLAM

11

10.11.2021 TARİHİNDE MEYDANA GELEN YANGIN SEBEPLERİ

Temizlik Maksatlı

1

Sigara İzmariti

1

Tespit Edilemeyen

2

Elektrik Tellerinden Çıkan Kıvılcımlar

7

TOPLAM

11

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10.11.2021 TARİHİNDE MEYDANA GELEN YANGIN ÇEŞİTLERİ

Kuru Ot ve Çöp

11

TOPLAM

11

İtfaiye Genel Müdürlüğü yangın tedbirlerini yineledi:

  1. Herhangi bir tehlike teşkil eden trafo merkezi, elektrik direği, birbirine temas edebilecek elektrik telleri, ayrıca kötü hava koşullarında elektrik tellerinin üzerine düşebilecek ağaç dallarını gördüğünüzde Alo 188 Elektrik Arıza ihbar hattını aramanız önemle rica olunur.
  2. Yaz aylarında bolarıp rüzgarın etkisiyle birbirine çarpıp temas edebilecek elektrik tellerinin tamirinin zamanında yapılması ve zarara yol açmaması için Alo 188 Elektrik Arıza ihbar hattını arayınız.
  3. Elektrik tellerine temas eden ağaç dalları budanmalı ve budanmadan önce çıkabilecek yangın riskine karşı elektrik akımının kesilmesi, alt kısımdaki kuru otların temizlenmesi ve kesim yapılacak yerde yangın söndürme ekipmanlarının bulundurulması gerekmektedir.
  4. Seyahat halinde iken araçlarınızdan yol kenarlarına ve arazi içerisine sigara izmariti atmayınız.
  5. Herhangi bir duman veya ateş belirtisi gören vatandaşlarımızın hemen ALO 199 İtfaiye Yangın İhbar hattı, ALO 177 Orman Yangın İhbar hattı ve 155 Polis İmdat hattına ulaşmaları önemle rica olunur.
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Son Güncelleme: 11.11.2021 13:05
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