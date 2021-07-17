banner386
banner365
banner382
Galeriler Videolar Yazarlar
Girne 20°
parçalı az bulutlu
Güncel Polisiye Olaylar Ekonomi Siyaset Vatandaş Şikayetleri Yaşam Dünya Türkiye Güney Kıbrıs Sağlık Bilim & Teknoloji Magazin
BİST
1399
ALTIN
468.144
DOLAR
7.7556
STERLİN
10.5586
EURO
9.4910
17 Temmuz 2021 Cumartesi gündemi
17 Temmuz 2021 Cumartesi gündemi
Demokrasi tam olarak hangisidir sayın genel başkan?
Demokrasi tam olarak hangisidir sayın...
Meclisi terk etmek beyni terk etmektir
Meclisi terk etmek beyni terk...
Uyarmıştık demek istemiyoruz ama…
Uyarmıştık demek istemiyoruz ama…
banner376

Düğün sahibi açıklama yaptı

17 Temmuz 2021 Cumartesi 20:52
Düğün sahibi açıklama yaptı

Ergün Yahat

banner341
"Gazimağusa bölgesinde dün akşam Yapılan bir düğünde damatın PCR Testi pozitif çıkınca damadın annesi Gazimağusanın sevilen insanlarından olan Meryem Bilginerler hem gazetemize hemde kendi sosyal medya paylaşımı ve açıklamalarda bulundu. İşte Bilginerlerin sosyal medya paylaşımı

“Bize de piyango vurdu iyiki pandemi kurallarına uyduk ve sevenlerimizi koruduk kurallara uygun olarak kim seyle öpüşmedik bugün oğlum pozitif çıktı bız nagatif iz bütün yakın aile negatif çok üzgünüm allah oğlum a acil şifa versin hepimizin basına gelebilir dikkat edin"

banner360
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Uluslararası Kuzey Kıbrıs Kültür ve Spor Festivali açılışı yapıldı
Uluslararası Kuzey Kıbrıs Kültür ve Spor Festivali açılışı yapıldı
Varış, artan vakalara karşı vatandaşı uyardı
Varış, artan vakalara karşı vatandaşı uyardı
Düğünde koronavirüs faciası!
Düğünde koronavirüs faciası!
KKTC'de 100'ü yerel 131 pozitif vaka!
KKTC'de 100'ü yerel 131 pozitif vaka!
Dr.Emre Yusuf Vudalı sıkça sorulan soruları yanıtladı
Dr.Emre Yusuf Vudalı sıkça sorulan soruları yanıtladı
Kırgızistan Basketbol Milli Takımı KKTC'de
Kırgızistan Basketbol Milli Takımı KKTC'de
Saner, Atalay ile görüştü
Saner, Atalay ile görüştü
Lefkoşa'da denetimler gerçekleştirildi
Lefkoşa'da denetimler gerçekleştirildi
Azerbaycan Milli Meclisi Dışişleri ziyaretler gerçekleştirdi
Azerbaycan Milli Meclisi Dışişleri ziyaretler gerçekleştirdi
Slovakya’dan Tayvan’a aşı bağışıSlovakya’dan Tayvan’a aşı bağışı
Slovakya’dan Tayvan’a aşı bağışıSlovakya’dan Tayvan’a aşı bağışı

banner398

banner361

banner357

banner363

banner397

banner226

banner301

banner290

banner320

banner331

banner184

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar Firmalar İlanlar
    Copyright © 2021 - Tüm hakları saklıdır.
    KIBRIS MANŞET

    Başbakanlık Karşısı Lefkoşa

    +90 392 229 12 72 - +90 392 229 23 33

    Copyright © Kıbrıs Manşet Haber

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim