Düğün sahibi açıklama yaptı

Ergün Yahat

"Gazimağusa bölgesinde dün akşam Yapılan bir düğünde damatın PCR Testi pozitif çıkınca damadın annesi Gazimağusanın sevilen insanlarından olan Meryem Bilginerler hem gazetemize hemde kendi sosyal medya paylaşımı ve açıklamalarda bulundu. İşte Bilginerlerin sosyal medya paylaşımı

“Bize de piyango vurdu iyiki pandemi kurallarına uyduk ve sevenlerimizi koruduk kurallara uygun olarak kim seyle öpüşmedik bugün oğlum pozitif çıktı bız nagatif iz bütün yakın aile negatif çok üzgünüm allah oğlum a acil şifa versin hepimizin basına gelebilir dikkat edin"