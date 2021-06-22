DÜÇ, kasaplık hayvan satışı yapacak

DÜÇ’ten yapılan açıklamaya göre, taban fiyatlar, kilogram başına oğlak için 33 TL, teke için 18 TL olarak belirlendi.
Kasaplık satışına sunulan oğlak ve tekeler Ercan Devlet Üretme Çiftliği’nde görülebilir.
Son Güncelleme: 22.06.2021 14:39
Devlet Üretme Çiftlikleri (DÜÇ), 50 baş kasaplık oğlak ve 20 baş kasaplık teke satışı yapacak.
DÜÇ’ten yapılan açıklamaya göre, taban fiyatlar, kilogram başına oğlak için 33 TL, teke için 18 TL olarak belirlendi.
Kasaplık satışına sunulan oğlak ve tekeler Ercan Devlet Üretme Çiftliği’nde görülebilir.