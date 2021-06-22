DÜÇ, kasaplık hayvan satışı yapacak

DÜÇ’ten yapılan açıklamaya göre, taban fiyatlar, kilogram başına oğlak için 33 TL, teke için 18 TL olarak belirlendi.



Kasaplık satışına sunulan oğlak ve tekeler Ercan Devlet Üretme Çiftliği’nde görülebilir.

Tekliflerin en geç 25 Haziran Cuma günü saat 11.00’e kadar Şht. Tğm. Doğuş Uran Devlet Üretme Çiftliği’ndeki teklif kutusuna atılması gerekiyor.