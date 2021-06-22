banner386
banner365
banner382
Galeriler Videolar Yazarlar
Girne 20°
parçalı az bulutlu
Güncel Polisiye Olaylar Ekonomi Siyaset Vatandaş Şikayetleri Yaşam Dünya Türkiye Güney Kıbrıs Sağlık Bilim & Teknoloji Magazin
BİST
1399
ALTIN
468.144
DOLAR
7.7556
STERLİN
10.5586
EURO
9.4910
Kırıntılarla değil hakkımız olanla yaşayacağız beyler!
Kırıntılarla değil hakkımız olanla yaşayacağız...
Akıncı’nın yaptığı hatayı CTP yapmamalı
Akıncı’nın yaptığı hatayı CTP yapmamalı
Milletin vekili olduğunuzu unutuyor musunuz?
Milletin vekili olduğunuzu unutuyor musunuz?
22 Haziran 2021 Salı gündemi
22 Haziran 2021 Salı gündemi
banner376

DÜÇ, kasaplık hayvan satışı yapacak

Devlet Üretme Çiftlikleri (DÜÇ), 50 baş kasaplık oğlak ve 20 baş kasaplık teke satışı yapacak.

22 Haziran 2021 Salı 14:40
DÜÇ, kasaplık hayvan satışı yapacak
banner337

DÜÇ’ten yapılan açıklamaya göre, taban fiyatlar, kilogram başına  oğlak için 33 TL, teke için 18 TL olarak belirlendi.
   
Kasaplık satışına sunulan oğlak ve tekeler Ercan Devlet Üretme Çiftliği’nde görülebilir. 

banner341
Tekliflerin en geç 25 Haziran Cuma günü saat 11.00’e kadar Şht. Tğm. Doğuş Uran Devlet Üretme Çiftliği’ndeki teklif kutusuna atılması gerekiyor.

banner360
Son Güncelleme: 22.06.2021 14:39
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Mağusa sakinlerinin dikkatine!
Mağusa sakinlerinin dikkatine!
BRT elektriksiz kaldı
BRT elektriksiz kaldı
Başbakan Saner Dış Basın Birliği’ni kabul etti
Başbakan Saner Dış Basın Birliği’ni kabul etti
Halk Bankası Kktc Müdürü Ceyran, Maliye Bakanı Oğuz’u ziyaret etti
Halk Bankası Kktc Müdürü Ceyran, Maliye Bakanı Oğuz’u ziyaret etti
Hakan Ürem ikametgahında ölü bulundu
Hakan Ürem ikametgahında ölü bulundu
LTB personeli aşılandı
LTB personeli aşılandı
Cumhurbaşkanı Tatar Lute’la biraraya geldi
Cumhurbaşkanı Tatar Lute’la biraraya geldi
Dayanışma Evi’nde canlı konserler yeniden başlıyor
Dayanışma Evi’nde canlı konserler yeniden başlıyor
LTB yol kapama duyurusu
LTB yol kapama duyurusu
CTP: “Vardık, varız, var olacağız!”
CTP: “Vardık, varız, var olacağız!”

banner350

banner361

banner357

banner363

banner397

banner226

banner301

banner290

banner320

banner331

banner184

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar Firmalar İlanlar
    Copyright © 2021 - Tüm hakları saklıdır.
    KIBRIS MANŞET

    Başbakanlık Karşısı Lefkoşa

    +90 392 229 12 72 - +90 392 229 23 33

    Copyright © Kıbrıs Manşet Haber

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim