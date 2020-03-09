Dsp Heyeti Ktgb’yi Ziyaret Etti

Lefkoşa, 9 Mart 20 : Türkiye’deki Demokratik Sol Parti (DSP) Genel Başkanı Önder Aksakal ve beraberindeki heyet Kıbrıs Türk Gazeteciler Birliği’ne (KTGB) ziyarette bulundu.

KTBG’den verilen bilgiye göre, Aksakal ziyarette yaptığı konuşmada, 2015 yılında göreve geldiğini ve ilk yurt dışı ziyaretini Kuzey Kıbrıs’a yapmayı uygun gördüklerini kaydetti.

Aksakal, “KKTC DSP için programının ana öğelerinin başında gelen konudur. Bizim için Kıbrıs’ın apayrı bir özelliği var. DSP’nin kurucusu ve kuramcısı Bülent Ecevit Kuzey Kıbrıs ile özdeşleşmiş barışın temsilcisi bir liderdir” diye konuştu.

KTGB Başkanı Sami Özuslu da, siyaset insanı, gazeteci Bülent Ecevit’ın Kıbrıslı Türkler için ayrı bir öneme sahip olduğunu belirterek, Türkiye’de faaliyet gösteren siyasi partileri çok daha sıklıkla adada görmek istediklerini, Kıbrıslı Türklerin Türkiye’ye kendilerini anlatma ihtiyacı içinde olduğunu kaydetti.

Özuslu, 1980 darbesi sonrası Türkiye’de yasaklı olan Bülent Ecevit’in Kıbrıs’a yaptığı ziyaret ve burada karşılaştığı bazı engellemelere dair yaptığı açıklamalara ilişkin bir de arşiv dosyasını Aksakal’a hediye etti.



Özuslu, “Ecevit’in 1980’lerde Kıbrıs’a gelişte yaşadıkları aslında bugün yaşanan bazı süreçlerin de prototipi gibidir. Türkiye’yi biz çok yakından izliyoruz. Et ile tırnak gibi lafının ardında elbette burada farklı demokratik yapı, siyasi görüşler var. Farklı yaşam tarzı var. Hatta Bülent Ecevit zamanında ‘Kıbrıslı Türklerin demokratik yaşamlarına dokunmayalım, kendimize benzetmeyelim’ mealinde demeçler de vermiştir. Kıbrıs’ta olup bitenleri Türkiye’ye anlatırsanız memnun oluruz, buna çok ihtiyacımız var. Biz Türkiye’yi yakından takip ediyoruz ama Türkiye’nin bizi çok yakından izleyemediği yönünde kaygımız var. Sizin yaptığınız gibi diğer siyasi partilerin yolu Kıbrıs’a düşse, monolog yerine diyalog denense çok iyi olur” diye konuştu.KTGB Başkanı Sami Özuslu, DSP heyetine KTGB yayın organı “Medya” dergisi koleksiyonu, Kıbrıs Türk Basın Tarihi kitabı, AGİT Basın Özgürlüğü Ofisi öncülüğünde hazırlanan ‘sözlükçe’ ile bir de Kıbrıs’a özgü Lefkara işi tablo da hediye etti.DSP Genel Başkanı Önder Aksakal da, partisinin plaketini KTGB’ye takdim etti.(EMR/YIL)