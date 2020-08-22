DSÖ, salgının bitmesini umdukları zamanı açıkladı!

Dünya Sağlık Örgütü’nün olağan corona virüsü toplantısında konuşan Tedros, salgının iki yıldan daha kısa bir süre içerisinde sona ermesini umduklarını belirtti.

1918 yılındaki İspanyol gribinden de örnekler veren Tedros, İspanyol gribinin iki yıl gibi bir sürede sona erdiğini ifade etti.

Tedros, “Şu anki durumumuzdaki teknoloji ve daha iç içe yaşam virüse yayılmak için daha iyi fırsat veriyor ancak aynı zamanda sahip olduğumuz teknoloji ve bilgiyle bunu durdurabiliriz” şeklinde konuştu.

Aşı bulunana kadar hiçbir ülkenin mevcut durumu sürdüremeyeceğini belirten Tedros şu ifadeleri kullandı:

* Aşı hayati bir araç olacak ve mümkün olan en kısa sürede aşı bulunmasını umuyoruz. Ancak bir aşımızın olacağının da garantisi yok ve aşımız olsa bile bu pandemiyi tek başına sona erdirmeyecek.

*Hepimiz şu an sahip olduğumuz araçları kullanarak bu virüsü kontrol etmeyi ve yönetmeyi öğrenmek zorundayız. Kendimizi ve birbirimizi güvende tutmak için günlük yaşamlarımızda gerekli olan düzenlemeleri yapmalıyız.

Corona salgınında dünya çapında 22 milyondan fazla vaka tespit edildi ve 800 bine yakın kişi de hayatını kaybetti.