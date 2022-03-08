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DSÖ: Kovid-19 hayvanlarda yayılırsa yeni varyantlar türemesi kolaylaşabilir

Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) ve beraberindeki uluslararası kuruluşlar, Kovid-19'un yabani hayatta yayılmasının yeni varyantların türemesini kolaylaştırma endişesine karşı, virüsün hayvanlar arasında geçişini yakinen takip ettiklerini açıkladı.

08 Mart 2022 Salı 09:30
DSÖ: Kovid-19 hayvanlarda yayılırsa yeni varyantlar türemesi kolaylaşabilir

DSÖ ile Birleşmiş Milletler Gıda ve Tarım Örgütü ve Dünya Hayvan Sağlığı Örgütü'nden yapılan ortak yazılı açıklamada, Kovid-19'un hayvanlar arasında yayılması konusu ele alındı.
Açıklamada, virüsün genellikle insandan insana bulaştığı gibi bazı hayvan türlerine de bulaştığının gözlemlendiği belirtilerek, "Kedi ve köpek gibi evcil hayvanlar başta olmak üzere büyük kedi, vizon, gelincik ve ak kuyruklu geyik gibi çiftlik hayvanları veya yabani hayvanlara da virüs bulaşabiliyor." ifadesi kullanıldı.
Bu hayvanlardan ak kuyruklu geyiklerin insana virüs bulaştırma ihtimalinin halihazırda incelendiği kaydedildi.
Kovid-19 salgınının yaban hayatına girmesinin, doğada enfekte olmuş kalabalık hayvan havzaları oluşturabileceği endişesi dile getirildi.
ABD'DEKİ AK KUYRUKLU GEYİKLERDE ENFEKSİYON

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DSÖ'nün incelemeleri sonucu ABD'deki ak kuyruklu geyiklerin üçte birine, Kovid-19'a neden olan virüsün insan aracılığıyla bulaştığı bilgisi aktarıldı.
Bu virüsün, ak kuyruklu geyiklerin bulunduğu doğal alana yakın yerleşim yerlerinde bazı insanlara da bulaştığı tespit edildi.
Açıklamada 3 örgüt, hayvan ile insan arasında virüs dolaşımı ve Kovid-19'un, bulaştığı hayvanlarda evrilme riskinin azalması için tüm ülkeleri tedbir almaya çağırdı.
DSÖ'nün bundan önceki raporlarında da Kovid-19'un insandan hayvana bulaşma riski ele alınmıştı.
 

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Son Güncelleme: 08.03.2022 09:53
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