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DSÖ: 2,5 milyar nüfuslu 130 ülkede hiç aşı uygulanmadı

Dünya Sağlık Örgütü, 2,5 milyar nüfusu olan yaklaşık 130 ülkede henüz tek bir doz koronavirüs aşısı uygulanmadığını duyurdu.

06 Şubat 2021 Cumartesi 08:45
DSÖ: 2,5 milyar nüfuslu 130 ülkede hiç aşı uygulanmadı
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Dünya Sağlık Örgütü Genel Direktörü Dr. Tedros Adhanom Ghebreyesus, DSÖ'nün Cenevre'deki merkezinde video konferans yöntemiyle basın toplantısı düzenledi.

COVID-19 aşılamalarında sağlık çalışanları, yaşlılar ve ciddi hastalıkları olan kişilere öncelik verilmesi gerektiğini söyleyen Ghebreyesus, "Küresel olarak, aşıların sayısı, rapor edilen vaka sayısını geçti. Bir anlamda, bu iyi haber ve bu kadar kısa bir zaman diliminde dikkate değer bir başarı" dedi.

"Tüm dünyada eş zamanlı mücadele" çağrısı

Ghebreyesus, küresel çapta COVID-19 aşılarındaki adaletsiz erişime dikkat çekti. Dünyada şimdiye kadar uygulanan aşıların dörtte üçünün küresel GSYH'nin yüzde 60'ını elinde bulunduran sadece 10 ülkede gerçekleştiğini söyledi.

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"2,5 milyar nüfusu olan yaklaşık 130 ülkede, henüz tek bir doz (COVID-19 aşısı) uygulanmadı" diyen Ghebreyesus, salgına karşı tüm dünyada eş zamanlı mücadele verilmesi gerektiğini anlattı.

Ghebreyesus, "Aksi takdirde başlangıç noktasına dönebiliriz" uyarısını yaptı.

"Yoksul ülkeler için 337 milyon doz aşısı tahsis edildi"

Küresel Aşı ve Aşılama Birliği (GAVI), COVID-19 Aşıları Küresel Erişim Programı (COVAX) kapsamında 2021'in ilk 6 ayında yoksul ülkeler için en az 337 milyon doz COVID-19 aşısı tahsis edildiğini duyurmuştu.

COVAX kapsamında, 145 civarındaki yoksul ülkede nüfusun yüzde 3,3'ünün bu yıl ortasına kadar aşılanması hedefleniyor. 

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Anahtar Kelimeler:
DSÖHiç Covid19 Aşısı Yapılmayan ülkeler
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