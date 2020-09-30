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DSİ’den Su Temin Projesi açıklaması: Çalışmalara cuma sabahı başlanması planlanıyor

Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü (DSİ), Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Su Temin Projesi kapsamındaki Deniz Geçişi İsale Hattı'nda meydana gelen arızanın giderilmesi amacıyla yapılan çalışmalara, hava muhalefetinin geçmesini takiben cuma günü sabah saatleri itibarıyla yeniden başlanmasının planlandığını bildirdi. 

30 Eylül 2020 Çarşamba 15:22
DSİ’den Su Temin Projesi açıklaması: Çalışmalara cuma sabahı başlanması planlanıyor
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Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü (DSİ), Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Su Temin Projesi kapsamındaki Deniz Geçişi İsale Hattı'nda meydana gelen arızanın giderilmesi amacıyla yapılan çalışmalara, hava muhalefetinin geçmesini takiben cuma günü sabah saatleri itibarıyla yeniden başlanmasının planlandığını bildirdi. 

DSİ'den yapılan yazılı açıklamada, KKTC'ye içme-kullanma ve sulama suyu temin eden Su Temin Projesi kapsamındaki hattın deniz geçişi kesimindeki arızanın giderilmesi için uygulanan yoğun çalışma programına devam edildiği belirtildi. 

Genel Müdürlük tarafından daha önce hava şartlarının hafifleyeceği tahminleri doğrultusunda çalışmaların bitirilerek hattın bugün işletmeye alınacağının belirtildiği, ancak olumsuz hava şartlarının sürdüğü ifade edildi. Açıklamada şunlar kaydedildi:

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"Deniz üzerindeki çalışma bölgesinde olumsuz hava şartları devam etmiş, bütün zorlamalara rağmen çalışma süresi günde 3-4 saatten öteye geçememiştir. 28 Eylül günü öğlen saatlerinde havanın daha da kötüleşmesiyle birlikte tamamen bekleme konumunda kalınmıştır. Bugün sabah saatleri itibarıyla yeniden çalışma durumuna geçilerek operasyonun son aşamasını teşkil eden imalatlara başlamak için hazırlık yapılmıştır. Ancak elde edilen son meteorolojik tahminlerde, bugün ikindi saatlerinden itibaren 2 Ekim Cuma sabah saatlerine kadar denizde şiddetli fırtına oluşacağı, dalga boyunun 2 ila 3,5 metreye, rüzgarın ise 50-75 km/sa seviyesine çıkacağı öngörülmüştür."

Hava şartlarının olumsuz seyredeceği bu süreçte deniz yüzeyinde çalışması devam eden boru hattının güvenliği için yüksek hasar görme riski oluşacağından son aşamaya gelmiş hattın zarar görmemesi için şartlar düzelene kadar bekleme konumunda kalınması yönünde karar alındığı belirtilen açıklamada, "Hava muhalefetinin geçmesini müteakip cuma sabah saatleri itibarıyla çalışmalara yeniden başlanması, boru hattı çalışmalarının en hassas kısmı olan son birleştirme ve hattın havasının alınarak nihai yerleştirme işlemlerinin tamamlanması hedeflenmiştir." bilgisi verildi.

Açıklamada, meteorolojik hava koşullarının müsaitliği ölçüsünde çalışmaların tamamlanmasıyla birlikte hatta su verme denemelerine başlanacağı ifade edildi.

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Son Güncelleme: 30.09.2020 15:59
Anahtar Kelimeler:
Su Temin ProjesiKuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC)Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü (DSİ)
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