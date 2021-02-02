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Dr.Vudalı'dan ürküten açıklama

Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi’nde görev yapan Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Uzmanı Dr. Emre Vudalı, bugünkü vakalar hakkında açıklamalarda bulundu.

02 Şubat 2021 Salı 13:34
Dr.Vudalı'dan ürküten açıklama
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Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi’nde görev yapan Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Uzmanı Dr. Emre Vudalı, temaslı olmayan vakaların hasta olmaya başladığına işaret ederek, hastalığın toplum içerisinde gezmeye başladığına dikkat çekti.

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Sağlık Bakanı Dr.  Ali Pilli, sabah saatleri itibariyle 39 vakanın olduğunu açıklamıştı. Vudalı, bugün açıklanan vakaların rekor düzeyde olabileceğini söyledi.

Özellikle Lefkoşa ve Girne bölgesinde vakaların çoğunlukta olduğuna da değinen Dr. Emre Vudalı, “ PCR testlerinin arttırılması gerekiyor. Ne kadar test yapılırsa o kadar vaka tespit edilir. Lefkoşa ve Girne’de rastgele testler yapılmalı… Toplum içerisinde hasta sayısının fazla olduğunu düşünüyorum. Gerçek tablo bu değil” ifadelerini kullandı.

Dr. Vudalı, erkenden tespit edilmezse, vaka sayılarının günden güne artacağının altını çizdi.

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Anahtar Kelimeler:
Emre VudalıKktc KoronavirüsKktc Vaka Sayısı
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