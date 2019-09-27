Drag Yarışı Test Sürüşü İçin Pazar Günü Akıncılar’da Trafik Akışı Iı. Tünel Yolundan Tek Şeritten Kontrollü Verilecek

Lefkoşa, 27 Eylül 19 : Polis, Başbakanlık Uyuşturucu ile Mücadele Komisyonu’nun düzenlediği drag yarışı test sürüşü için pazar günü trafik akışının Akıncılar köyü, II. Tünel yolundan tek şeritten kontrollü olarak verileceğini duyurdu.
Açıklamada, belirtilen tarih ve saatlerde, trafik akışının II. Tünel yolundan tek şeritten kontrollü olarak verileceği ve bu güzergahı kullanacak olan sürücülerin kendi güvenlikleri açısından yavaş ve dikkatli seyretmeleri, trafik işaret ve işaretçilerine uymaları istenildi.
(HUR/ÖK)