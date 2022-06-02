banner386
Galeriler Videolar Yazarlar
Girne 20°
parçalı az bulutlu
Güncel Polisiye Olaylar Ekonomi Siyaset Vatandaş Şikayetleri Yaşam Dünya Türkiye Güney Kıbrıs Sağlık Bilim & Teknoloji Magazin
BİST
1399
ALTIN
468.144
DOLAR
7.7556
STERLİN
10.5586
EURO
9.4910
Drag Yarışı Düzenlenecek
Drag Yarışı Düzenlenecek
“Meclis'i sahipsiz, halkımızı yalnız bırakmayacağız”
“Meclis'i sahipsiz, halkımızı yalnız bırakmayacağız”
2 kişinin hayatını kaybettiği trafik kazasında yaralanan Elawad taburcu edildi
2 kişinin hayatını kaybettiği trafik...
Mağusa'da 3 kadın market soydu!
Mağusa'da 3 kadın market soydu!
Eşinin paralarını çaldı, evi ateşe verdi!
Eşinin paralarını çaldı, evi ateşe...
banner404

Drag Yarışı Düzenlenecek

02 Haziran 2022 Perşembe 17:41
Drag Yarışı Düzenlenecek

Kuzey Kıbrıs Drag ve Spor Otomobil Derneği tarafından 03 Haziran 2022 cuma günü, 12:00-23:00 ile 04 Haziran Cumartesi günü 10:00-24:00 saatleri arasında, Ercan Havalimanı-Akıncılar köyü, I. Tünel yolu üzerinde drag yarışı düzenlenecektir.

Belirtilen tarih ve saatlerde, trafik akışı II. Tünel yolu üzerinden tek şeritte ve kontrollü olarak verilecektir.

Bu güzergahı kullanacak olan sürücülerin kendi güvenlikleri açısından yavaş ve dikkatli seyretmeleri, ayrıca trafik işaret ve işaretçilerine uymaları önemle rica olunur.

banner360
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
“Meclis'i sahipsiz, halkımızı yalnız bırakmayacağız”
“Meclis'i sahipsiz, halkımızı yalnız bırakmayacağız”
2 kişinin hayatını kaybettiği trafik kazasında yaralanan Elawad taburcu edildi
2 kişinin hayatını kaybettiği trafik kazasında yaralanan Elawad taburcu edildi
Gönyeli Belediyesi’nin 13’üncü Çocuk Şenliği
Gönyeli Belediyesi’nin 13’üncü Çocuk Şenliği
KKTC Cumhurbaşkanlığı Tarih ve Araştırma Komitesi kuruldu
KKTC Cumhurbaşkanlığı Tarih ve Araştırma Komitesi kuruldu
1 Haziran Dünya Çocuk Günü Değirmenlik’te kutlandı
1 Haziran Dünya Çocuk Günü Değirmenlik’te kutlandı
Tatar, Rum Yönetimini “terör örgütleriyle iş birliği yapmaktan vazgeçmeye” çağırdı
Tatar, Rum Yönetimini “terör örgütleriyle iş birliği yapmaktan vazgeçmeye” çağırdı
Hukuk, Siyasi İşler ve Dışilişkiler Komitesi toplandı
Hukuk, Siyasi İşler ve Dışilişkiler Komitesi toplandı
Yerel Yönetimler Mevzuatına İlişkin Düzenlemeleri Hazırlamak ve Görüşmek Üzere Oluşturulan Geçici ve Özel Komite toplandı
Yerel Yönetimler Mevzuatına İlişkin Düzenlemeleri Hazırlamak ve Görüşmek Üzere Oluşturulan Geçici ve Özel Komite toplandı
Girne Antik Liman'da 'klasik otomobil sergisi' düzenlendi
Girne Antik Liman'da 'klasik otomobil sergisi' düzenlendi
Kamu-İş 10.Olağan Genel Kurulu yapılıyor
Kamu-İş 10.Olağan Genel Kurulu yapılıyor

banner398

banner361

banner357

banner363

banner226

banner301

banner290

banner331

banner184

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar Firmalar İlanlar
    Copyright © 2022 - Tüm hakları saklıdır.
    KIBRIS MANŞET

    Başbakanlık Karşısı Lefkoşa

    +90 392 229 12 72 - +90 392 229 23 33

    Copyright © Kıbrıs Manşet Haber

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim