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Dr. Küçük Müzesi İsmet İnönü’nün Torununu Ağırladı

Lefkoşa, 5 Mart 20 (.): Türkiye Cumhuriyeti 2. Cumhurbaşkanı İsmet İnönü’nün torunu olan ve dört dönem CHP Ankara milletvekilliği yapan Gülsün Bilgehan, Kıbrıs Türk Kadınlar Birliği Lefkoşa Merkez Şubesi üyeleriyle Dr. Fazıl Küçük Müzesi’ni ziyaret etti.

Dr. Küçük Müzesi İsmet İnönü’nün Torununu Ağırladı

Lefkoşa, 5 Mart 20 (.): Türkiye Cumhuriyeti 2. Cumhurbaşkanı İsmet İnönü’nün torunu olan ve dört dönem CHP Ankara milletvekilliği yapan Gülsün Bilgehan, Kıbrıs Türk Kadınlar Birliği Lefkoşa Merkez Şubesi üyeleriyle Dr. Fazıl Küçük Müzesi’ni ziyaret etti.

05 Mart 2020 Perşembe 13:20
Dr. Küçük Müzesi İsmet İnönü’nün Torununu Ağırladı
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Lefkoşa, 5 Mart 20 (.): Türkiye Cumhuriyeti 2. Cumhurbaşkanı İsmet İnönü’nün torunu olan ve dört dönem CHP Ankara milletvekilliği yapan Gülsün Bilgehan, Kıbrıs Türk Kadınlar Birliği Lefkoşa Merkez Şubesi üyeleriyle Dr. Fazıl Küçük Müzesi’ni ziyaret etti.
Dr. Fazıl Küçük Vakfı’ndan yapılan açıklamaya göre, Kıbrıs Türk Kadınlar Birliği Lefkoşa Merkez Şubesi’nin 8 Mart Dünya Kadınlar Günü etkinlikleri çerçevesinde ülkeye davet edilen Gülsün Bilgehan, Kadınlar Birliği üyeleriyle birlikte Dr. Fazıl Küçük Müzesi’ne yaptığı ziyarette, hayranlığını gizleyemedi.
Ziyarette Dr. Fazıl Küçük’ün oğlu Mehmet Küçük de hazır bulunurken, Gülsün Bilgehan Dr. Fazıl Küçük’ün, dedesi İsmet İnönü ile birlikte çekilmiş fotoğraflarını görünce duygulandı.
Gülsün Bilgehan, Dr. Fazıl Küçük’ün hayatıyla ilgili bilgeler alırken, ona yakışan bir müze yapılması nedeniyle duyduğu memnuniyeti dile getirdi.

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Ziyaretin sonunda Dr. Fazıl Küçük Vakfı adına Mehmet Küçük tarafından Bilgehan’a Dr. Fazıl Küçük anı parası ve okullara dağıtılacak dört kitaptan oluşan Dr. Küçük’le ilgili hikaye serisini hediye etti.
Öte yandan Bilgehan, dün Kıbrıs Türk Kadınlar Birliği Lefkoşa Merkez Şubesi’nin 8 Mart Dünya Kadınlar Günü etkinlikler çerçevesinde gerçekleştirdiği ‘Cumhuriyet, Atatürk Devrimleri ve Kadın’ konulu konferansta sunum yaptı. 
(GÖZ/ÖK)       FOTOĞRAFLI
 

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