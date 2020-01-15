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Dr. Fazıl Küçük’ün Ölüm Yıldönümü…

SAĞLIK  BAKANI PİLLİ MESAJ YAYINALDI

Dr. Fazıl Küçük’ün Ölüm Yıldönümü…

SAĞLIK  BAKANI PİLLİ MESAJ YAYINALDI

15 Ocak 2020 Çarşamba 12:33
Dr. Fazıl Küçük’ün Ölüm Yıldönümü…

SAĞLIK  BAKANI PİLLİ MESAJ YAYINALDI

Lefkoşa, 15 Ocak 20 : Sağlık Bakanı Ali Pilli,  Dr. Fazıl Küçük’ün varoluş ve özgürlük için inançla verdiği mücadele sayesinde Kıbrıs Türk halkının bugün özgür, egemen, demokratik şartlarda bir yaşama, aydınlık ve refah günlere kavuştuğunu kaydetti.

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Pilli, Dr. Küçük’ün 36. ölüm yıldönümü vesilesiyle yayınladığı mesajında, Küçük’ün  halkçı yanı, doktor olarak kurduğu bağlantılar ve  elde ettiği saygınlığın, toplumsal birlik sağlanarak varoluş mücadelesinin başlatılabilmesinde önemli etkenler olduğunu belirtti.

Ali Pilli şöyle devam etti:
 “Dr. Fazıl Küçük,  Kıbrıs Türkü’nün onuruna, özgürlüğüne ve Anavatan Türkiye’ye olan sarsılmaz inancından yola çıkarak direniş ve mücadele meşalesini ateşleyerek halkın bugünlere ulaşmasında tarihsel bir rol üstlenmiştir. Bu duygu ve düşüncelerle, toplum Liderimiz Dr. Fazıl Küçük’ü ölümünün 36. yıldönümünde saygı, rahmet ve minnetle anıyoruz. Aziz ruhu şad olsun”. 

(ÖZ/FEZ)
 

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