Dr.fazıl Küçük Bulvarı Üzerinde Yol Çalışması Nedeniyle Trafik Akışı Kontrollü Olacak

Lefkoşa, 28 Eylül 2020 (.): Lefkoşa’da Dr. Fazıl Küçük bulvarı üzerinde yol çalışması başlatıldı, bugünden itibaren 4 gün trafik akışı kontrollü verilecek.

Lefkoşa Türk Belediyesinden yapılan açıklamada, çalışmaların Lefkoşa Organize Sanayi Bölgesi’nde yağmur suyunun neden olduğu sorunların çözümüne yönelik yağmur suyu drenaj çalışması olduğu kaydedildi.

SANAYİ BÖLGESİNE GİRİŞ KAPALI OLACAK

Çalışmaların 1 Ekim Perşembe’ye kadar devam edeceği, süreç boyunca trafik akışının kontrollü bir şekilde verileceği, Alpet İstasyonu yanında bulunan Sanayi Bölgesi giriş yolunun araç trafiğine kapalı olacağı belirtildi.

(ID/ÖK)