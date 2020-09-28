Dr.fazıl Küçük Bulvarı Üzerinde Yol Çalışması Nedeniyle Trafik Akışı Kontrollü Olacak

Lefkoşa, 28 Eylül 2020 (.): Lefkoşa’da Dr. Fazıl Küçük bulvarı üzerinde yol çalışması başlatıldı, bugünden itibaren 4 gün trafik akışı kontrollü verilecek.
Lefkoşa Türk Belediyesinden yapılan açıklamada, çalışmaların Lefkoşa Organize Sanayi Bölgesi’nde yağmur suyunun neden olduğu sorunların çözümüne yönelik yağmur suyu drenaj çalışması olduğu kaydedildi.
Çalışmaların 1 Ekim Perşembe’ye kadar devam edeceği, süreç boyunca trafik akışının kontrollü bir şekilde verileceği, Alpet İstasyonu yanında bulunan Sanayi Bölgesi giriş yolunun araç trafiğine kapalı olacağı belirtildi.
(ID/ÖK)