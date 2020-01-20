Dr. Burhan Nalbantoğlu’nda 16 Ocak’ta Bir Kalp, İki De Böbrek Nakli Yapıldı…“hastaların Genel Durumu İyi”

ORGAN NAKİLLERİYLE İLGİLİ BASIN TOPLANTISI DÜZENLENDİ-1

DR. BURHAN NALBANTOĞLU’NDA 16 OCAK’TA BİR KALP, İKİ DE BÖBREK NAKLİ YAPILDI

“HASTALARIN GENEL DURUMU İYİ”

“KKTC’DE BÖBREK NAKLİNDEKİ SAYI 45’E ULAŞTI”

“BÖBREK NAKLİ BEKLEYEN 210, KALP NAKLİ BEKLEYEN 40 CİVARINDA KİŞİ VAR”

SAĞLIK BAKANI PİLLİ’DEN VE UZMANLARDAN HALKA ÇAĞRI: “ORGAN BAĞIŞI KONUSUNDA DUYARLI OLUN”

Lefkoşa, 20 Ocak 20 : Kıbrıs’taki ikinci kalp nakli gerçekleşti. KKTC’de böbrek naklindeki sayı 45’e ulaştı.

Beyin ölümü gerçekleşen bir hastanın ailesinin bağışçı olmasıyla, 16 Ocak’ta Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi’nde 57 yaşındaki bir hastaya kalp nakli yapıldı. Aynı gün hastanede yaşları 59 ve 65 olan iki hastaya böbrek nakli yapıldı.

Kalp ve böbrek nakli gerçekleşen hastaların genel sağlık durumunun iyi olduğu açıklandı.

Sağlık Bakanı Ali Pilli’nin de katılımıyla bugün Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi’nde organ nakilleriyle ilgili basın toplantısı düzenlendi.

Sağlık Bakanı Pilli ve uzmanlar halka, “Organ bağışı konusunda duyarlı olun” çağrısı yaptı.

9 ay önce ilk kalp nakli gerçekleştirilen 50 yaşındaki Veli Çelik de basın toplantısına katılarak, sağlık durumunun gayet iyi olduğunu açıkladı ve bağış konusundaki duyarlılık çağrısını yineledi.

Verilen bilgiye göre, ilk canlı naklin 2015’te yapıldığı KKTC’de, 28’i kadavradan, 17’si canlı vericiden olmak üzere 45 böbrek nakli gerçekleşti. Böbrek nakillerinin KKTC’de yüzde 62’si kadavradan yapılırken Türkiye’deki kadavradan nakil oranı yüzde 20 civarlarında.

Sağlık Bakanı Ali Pilli, “Bu başarı ülkemizindir, hastanemizindir. Alt yapı eksiklerimiz vardır ama bu şartlarda bile çok güzel işlere imza atılıyor…Ekipleri kutluyorum” dedi.

(RÇ/ÖK) EK VERİLECEK

Haber: Rahme Çiftçioğlu - Fotoğraf: Erol Uysal