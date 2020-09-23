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Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi’nin Giriş Ve Danışma Bölümü Yenilendi

Lefkoşa, 23 Eylül 20 (.): Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu hastanesinin giriş ve danışma kısmı, hayırsever iş insanı Demet Şahin tarafından yenilendi.

23 Eylül 2020 Çarşamba 16:00
Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi’nin Giriş Ve Danışma Bölümü Yenilendi
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Lefkoşa, 23 Eylül 20 (.): Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu hastanesinin giriş ve danışma kısmı, hayırsever iş insanı Demet Şahin tarafından yenilendi.

Bakanlıktan verilen bilgiye göre, Şahin’e hastaneye katkıları nedeniyle teşekkür ederek plaket takdim eden Başhekim Dr. Adil Özyılkan, Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Hastanesi’ne yapılan en geniş vizyonlu yardımlardan biri olduğuna dikkat çekti.

Sağlık Bakanı Pilli de, sağlığa katkının topluma katkı anlamına geldiğini vurgulayarak, ülkenin dört bir yanından halkın gelenlerin Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Hastanesi’nde sağlık hizmeti aldığını belirtti.

“Covid-19 ile mücadele ettiğimiz bu günlerde, halkımızın daha ferah ve daha konforlu hizmet alabilmesi amacıyla yapılan bu katkı takdire şayandır” diyen Bakan Pilli, giriş kısmına yapılan değişiklikleri incelediğini ve iş insanı Demet Şahin’e teşekkürlerini sunduğunu kaydetti.

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MODERN DİZAYN

Hastanede bir ay süren yenileme projesi kapsamında, giriş kısmı hijyen kuralları çerçevesinde modern bir bakış açısıyla yeniden dizayn edildi. Bu çerçevede zemin antibakteriyel malzemeyle kaplandı. Danışma bölümü halkın rahatlıkla hizmet alabilmesi için komple yenilenirken, çalışanların daha sağlıklı ve iyi hizmet verebileceği şekilde tasarlandı.

Ayrıca danışma bölümünde hem çalışanları, hem de halkı koruma amaçlı virüs koruma önlemleri alındı. Duvarlar kalp sağlığının öneminin vurgulanması için led ışıklı kalp ve nabız şekilleriyle donatılırken, kalp şekillerinin içine Covid-19 bilgilendirme panoları yerleştirildi. Kolonlar ise genel tasarıma uygun olarak led ışıklar yerleştirilerek yeniden şekillendirildi.

Bekleme bölümü koltukları hijyen kuralları çerçevesinde üretilen koltuklardan seçilirken, bu alana iki de bilgilendirme amaçlı TV üniteleri yerleştirildi.

(AK/GÜL) FOTOĞRAFLI

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