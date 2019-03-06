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Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi’nde Şiddete Müdahale Birimi Ve Cinsiyet Odak Noktası Oluşturuldu

SAĞLIK BAKANLIĞI: “İLERLEYEN SÜREÇTE DİĞER SAĞLIK KURULUŞLARINDA DA ŞİDDETE MÜDAHALE BİRİMLERİ OLUŞTURULMASI HEDEFLENİYOR”

Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi’nde Şiddete Müdahale Birimi Ve Cinsiyet Odak Noktası Oluşturuldu

SAĞLIK BAKANLIĞI: “İLERLEYEN SÜREÇTE DİĞER SAĞLIK KURULUŞLARINDA DA ŞİDDETE MÜDAHALE BİRİMLERİ OLUŞTURULMASI HEDEFLENİYOR”

06 Mart 2019 Çarşamba 13:46
Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi’nde Şiddete Müdahale Birimi Ve Cinsiyet Odak Noktası Oluşturuldu

SAĞLIK BAKANLIĞI: “İLERLEYEN SÜREÇTE DİĞER SAĞLIK KURULUŞLARINDA DA ŞİDDETE MÜDAHALE BİRİMLERİ OLUŞTURULMASI HEDEFLENİYOR”

Lefkoşa, 6 Mart 19 :  Sağlık Bakanlığı bünyesinde, Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi’nde, “Şiddete Müdahale Birimi ve Cinsiyet Odak Noktası” oluşturuldu. 

Şiddete Müdahale Birimi ile hastaneye gelen şiddet mağdurlarının acil tıbbi bakımının ve tedavisinin yapılması, psikolojik ve fiziki durum raporunun hazırlanması, konunun polis ve ilgili birimlere bildirilmesi öngörülürken; Cinsiyet Odak Noktası ile sağlık hizmetlerinin toplumsal cinsiyet eşitliği temelinde sunulabilmesi hedefliyor.

Sağlık Bakanlığı’ndan verilen bilgiye göre, Toplumsal Cinsiyet Eşitliği Dairesi (Kuruluş, Görev ve Çalışma Esasları) Yasası uyarınca oluşturulan “Şiddete Müdahale Birimi”nde hastaneye gelen şiddet mağdurlarının acil tıbbi bakımı ve tedavisi yapılacak, psikolojik ve fiziki durum raporu hazırlanacak.  Konu polis ve ilgili birimlere bildirilecek.

İlerleyen süreçte bakanlığa bağlı diğer sağlık kuruluşlarında da şiddete müdahale birimlerinin oluşturulması hedefleniyor.

Şiddete Müdahale Birimi’ne ek olarak Sağlık Bakanlığı altında, Cinsiyet Odak Noktası oluşturuldu.  TOCED Yasası tahtında yasal bir yükümlülük olmamasına rağmen kurulan Cinsiyet Odak Noktası’nın amacı sağlık hizmetlerini toplumsal cinsiyet eşitliği temelinde sunabilmek, bakanlık politikalarını bu ilkeyle şekillendirmek. 

Cinsiyet Odak Noktası, kişilerin cinsiyetine, cinsiyet kimliğine veya cinsel yönelimine bağlı olarak maruz kaldığı eşitsizliği gidermek, bireylerin fırsatlara, sağlık sunumuna ulaşımda karşılaştıkları toplumsal cinsiyet temelli ayrımcılığı önlemek üzere çalışacak. Ayrıca, sağlık personelinin toplumsal cinsiyet eşitliği konusunda bilinçlendirilmesi ve eğitimlerin planlanması, projelendirilmesi üzerine çalışma yapacak.

Cinsiyet Odak Noktası, Sağlık Bakanlığı Özel Kalem Müdürü Başak Ekenoğlu sorumluluğunda,  Hemşirelik Hizmetleri Uzmanı Güley Abatay, İdare Amiri Fatma Özerman’ın katılımlarıyla çalışmalarını yürütecek.

(RÇ/HA)

 

 

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