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Dr. Burhan Nalbantoğlu 40’ıncı Ölüm Yıl Dönümünde Anılıyor

NALBANTOĞLU İÇİN PERŞEMBE SAAT 10.00’DA MEZARI BAŞINDA TÖREN DÜZENLENECEK

Dr. Burhan Nalbantoğlu 40’ıncı Ölüm Yıl Dönümünde Anılıyor

NALBANTOĞLU İÇİN PERŞEMBE SAAT 10.00’DA MEZARI BAŞINDA TÖREN DÜZENLENECEK

04 Şubat 2020 Salı 07:35
Dr. Burhan Nalbantoğlu 40’ıncı Ölüm Yıl Dönümünde Anılıyor


NALBANTOĞLU İÇİN PERŞEMBE SAAT 10.00’DA MEZARI BAŞINDA TÖREN DÜZENLENECEK
Lefkoşa, 4 Şubat 20 (.): Kıbrıs Türk mücadele ve siyasi tarihinde önemli izler bırakan Dr. Burhan Nalbantoğlu, ölümünün 40’ıncı yıl dönümünde, Perşembe günü anılıyor.
Çok yönlü kişiliğiyle tanınan Nalbantoğlu için saat 10.00’da Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı’nın da katılımıyla mezarı başında tören düzenlenecek.

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Kıbrıs Türk halkının direniş yıllarının birçok aşamasında öncü roller üstlenen, Erenköy dahil birçok cephede görev yapan, ülkenin sağlık altyapısına katkıları olan ve demokratikleşme sürecinde de ön saflarda yer alan, Türk Mukavemet Teşkilatı kurucularından, eski Sağlık Bakanı ve milletvekili Nalbantoğlu’nun anılacağı törende konuşmalar yapılacak.
40 yıl önce Meclis komitesi toplantısında yaşanan şiddetli bir tartışma sonrasında beyin kanaması geçiren 55 yaşındaki Burhan Nalbantoğlu, tedavi için götürüldüğü Ankara Hacettepe Üniversitesi Hastanesi'nde 6 Şubat 1980’de hayatını kaybetmişti.
Toplumcu Kurtuluş Partisi’nin kurucuları arasında da yer alan Nalbantoğlu, ölümünden sonra adı verilen, ülkenin en büyük ve merkezi hastanesi olan Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi’nin inşaatı için büyük mücadele vermiş ve yapımında bizzat çalışmıştı.
(GÜL/ŞEB)

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