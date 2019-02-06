Galeriler Videolar Yazarlar
Girne 14°
orta şiddetli yağmur
Güncel Polisiye Olaylar Ekonomi Siyaset Vatandaş Şikayetleri Yaşam Dünya Türkiye Güney Kıbrıs Sağlık Bilim & Teknoloji Magazin
BİST
102393
ALTIN
220.378
DOLAR
5.2170
STERLİN
6.7539
EURO
5.9438
Kaza zanlısı teminatla serbest bırakıldı
Kaza zanlısı teminatla serbest bırakıldı
Lord’un istinaf sebebi kısmen kabul edildi
Lord’un istinaf sebebi kısmen kabul...
Silahı temin eden de tutuklandı
Silahı temin eden de tutuklandı
Soygun zanlıları cezaevine gönderildi
Soygun zanlıları cezaevine gönderildi
banner282

Dr. Burhan Nalbantoğlu 39’uncu Ölüm Yıl Dönümünde Kabri Başında Anıldı

AKINCI: “BİRLEŞTİRİCİ BİR KİŞİLİĞE SAHİPTİ”

Dr. Burhan Nalbantoğlu 39’uncu Ölüm Yıl Dönümünde Kabri Başında Anıldı

AKINCI: “BİRLEŞTİRİCİ BİR KİŞİLİĞE SAHİPTİ”

06 Şubat 2019 Çarşamba 11:37
Dr. Burhan Nalbantoğlu 39’uncu Ölüm Yıl Dönümünde Kabri Başında Anıldı

AKINCI: “BİRLEŞTİRİCİ BİR KİŞİLİĞE SAHİPTİ”

Lefkoşa, 6 Şubat 19 : Kıbrıs Türk halkının direniş yıllarında ve sonrasında verdiği hizmetleriyle tanınan, Türk Mukavemet Teşkilatı\'nın kurucularından ve eski Sağlık Bakanlarından Dr. Burhan Nalbantoğlu için ölümünün 39. yılında Lefkoşa Kabristanlığı’ndaki mezarı başında anma töreni düzenlendi.

Saygı duruşu ile başlayan törende, konuşmalar yapıldı ve Nalbantoğlu’nun kabrine çelenkler sunuldu.

Törene, Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı ve eşi Meral Akıncı, Cumhuriyet Meclisi Başkan Vekili Zorlu Töre, TDP Genel Sekreteri Halil Hızal, TKP- YG Genel Sekreteri Mehmet Davulcu, TMT Mücahitler Derneği ve Erenköy Mücahitler Derneği’nden temsilciler, eski politikacılar, Nalbantoğlu’nun ailesi ve yakınları katıldı.

Anma töreninde, Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı, Cumhuriyet Meclisi Başkan Vekili Zorlu Töre, TMT Mücahitler Derneği Başkan Yardımcısı Celal Bayar ve “Yarım Kalmış Bir Yaşam Dr. Burhan Nalbantoğlu” adlı kitabın yazarlarından gazeteci Özgül Gürkut Mutluyakalı konuşma yaptı.

AKINCI: “BİRLEŞTİRİCİ BİR KİŞİLİĞE SAHİPTİ”

Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı, anma törenindeki konuşmasında, Nalbantoğlu’nu 39 yıldır aynı duygularla anmaya devam ettiklerini belirtti.

“Hepimiz için son derece değerli bir kişilikti” diyen Akıncı, her yıl anma törenine gelenlere göz atıldığında, Nalbantoğlu’nun nasıl birleştirici bir kişiliğe sahip olduğunun anlaşılabileceğini kaydetti.

Cumhurbaşkanı Akıncı, her yıl sıralanan özellikleri yanında Nalbantoğlu’nun, gelişime açık olan, gelişime yön veren, geleceğe dönük yaşayan, kendini hep yenileyen bir yapısı olduğunu da anlattı.

Akıncı, TMT’nin kurucularından olan Nalbantoğlu’nun günü geldiğinde, “artık TMT dönemi kapandı, nizami döneme geçmek gerekir” dediğini de anımsattı.

TÖRE: “ADINI ALTIN HARFLERLE YAZDIRDI”

Cumhuriyet Meclisi Başkan Vekili Zorlu Töre, Nalbantoğlu’nun adını tarihe altın harflerle yazdırdığını ifade etti.

Nalbantoğlu’nun toplumda çok büyük saygınlığı olan bir kişi olarak anıldığını belirten Töre, bunun herkese nasip olmadığını kaydetti.

BAYAR: “TOPLUMUN ONUN GİBİLERE İHTİYACI VAR”

TMT Mücahitler Derneği Başkan Yardımcısı Celal Bayar, milli varoluş mücadelesinde Burhan Nalbantoğlu’nun çok önemli bir yer olduğunu kaydetti.

Nalbantoğlu’nun topluma önemli hizmetleri geçtiğini dile getiren Bayar, toplumun onun gibi kişilere ihtiyaç duyduğunu söyledi.

MUTLUYAKALI: "YURTSEVERLİĞİYLE ÖNE ÇIKMIŞ BİR İSİM"

Özgül Gürkut Mutluyakalı konuşmasında Dr. Burhan Nalbantoğlu’nun, Kıbrıs Türk halkının varlığını sürdürmesinde birçok yönde çaba göstermiş, öncülük etmiş, özverisiyle, yurtseverliğiyle öne çıkmış bir isim olduğunu anlattı.

“Nalbantoğlu, Kıbrıs Türk halkının Kıbrıs’ta can güvenliğiyle, refah içinde yaşayabilmesi için adım atmış, tuğlalar örmüş bir hekim, bir mücahit, bir politikacı” diyen Mutluyakalı Nalbantoğlu’nun mücadele yıllarının ardından demokratikleşme adımlarının ve adını taşıyan hastanenin yapımının da öncüsü olduğunu kaydetti.

(DOĞ/GÜL) FOTOĞRAFLI

Haber: Doğuş Özokutan Çiftçioğlu - Fotoğraf: Erol Uysal 

Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Kaza zanlısı teminatla serbest bırakıldı
Kaza zanlısı teminatla serbest bırakıldı
Öztan Özatay 11. Uluslararası Fotoğraf Yarışması Sergisi Son Başvuru Tarihi 22 Şubat
Öztan Özatay 11. Uluslararası Fotoğraf Yarışması Sergisi Son Başvuru Tarihi 22 Şubat
Ydp Hasan Yumuk’un Vefatı Dolayısıyla Taziye Mesajı Yayımladı
Ydp Hasan Yumuk’un Vefatı Dolayısıyla Taziye Mesajı Yayımladı
Ltb Halk Sağlığı Şubesi Denetimleri Sürüyor
Ltb Halk Sağlığı Şubesi Denetimleri Sürüyor
Maliye Bakanı Denktaş, Ak Parti Eski Milletvekili Özdağ’ı Kabul Etti
Maliye Bakanı Denktaş, Ak Parti Eski Milletvekili Özdağ’ı Kabul Etti
Ubp Genel Sekreteri Taçoy Hasan Yumuk İçin Mesaj Yayımladı
Ubp Genel Sekreteri Taçoy Hasan Yumuk İçin Mesaj Yayımladı
Girne Belediyesi Yarıyıl Şenliği’nde Yarın Seramik Atölyesi Var
Girne Belediyesi Yarıyıl Şenliği’nde Yarın Seramik Atölyesi Var
“ev Yapımı ?” Girne’de Sahnelendi
“ev Yapımı ?” Girne’de Sahnelendi
Lord’un istinaf sebebi kısmen kabul edildi
Lord’un istinaf sebebi kısmen kabul edildi
Silahı temin eden de tutuklandı
Silahı temin eden de tutuklandı

banner253

banner211

banner278

banner226

banner301

banner290

banner241

banner220

banner223

banner184

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar Firmalar İlanlar
    Copyright © 2019 - Tüm hakları saklıdır.
    KIBRIS MANŞET

    Mehmet Akif Caddesi, Pizza Pronto üstü, Dereboyu Lefkoşa

    +90 392 229 12 72 - +90 392 229 23 33

    Copyright © Kıbrıs Manşet Haber

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim