banner386
Galeriler Videolar Yazarlar
Girne 20°
parçalı az bulutlu
Güncel Polisiye Olaylar Ekonomi Siyaset Vatandaş Şikayetleri Yaşam Dünya Türkiye Güney Kıbrıs Sağlık Bilim & Teknoloji Magazin
BİST
1399
ALTIN
468.144
DOLAR
7.7556
STERLİN
10.5586
EURO
9.4910
Piyasalarda gün sonu!
Başbakan Sucuoğlu: “Alkollü içkilere yapılan zam tekrar değerlendirilecek”
Barçın: KKTC’deki yıllık enflasyon yüzde 64,30’dur
Tatar: “KKTC daha da güçlenecektir”
Sendikalar Cuma Günü Genel Grev ve Miting Kararı Aldı
banner404

Dr. Vudalı: “Koronavirüs vakalarındaki artış göreceli… Nedeni ise ba.2 varyantı ve kurallardaki gevşeme”

28 Mart 2022 Pazartesi 18:45
Dr. Vudalı: “Koronavirüs vakalarındaki artış göreceli… Nedeni ise ba.2 varyantı ve kurallardaki gevşeme”

“NORMALLEŞELİM AMA YAŞLILARI VE RİSK GRUBUNDAKİLERİ KORUMAK, AŞILARIMIZI TAMAMLAMAK ŞART”

Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Uzmanı Dr. Emre Vudalı, koronavirüs salgınında son günlerdeki pozitif vaka artışının, BA.2 varyantından ve kurallardaki gevşemeden kaynaklandığını söyledi.

Vudalı, BA.2 varyantının, göreceli olarak bir artışa yol açsa da riskin daha hafif olduğu görüşünde…

Dünyadaki sağlık otoritelerince yapılan açıklamalara göre de BA.2, diğer alt varyantlara göre daha bulaşıcıymış gibi görünürken, henüz daha ağır bir hastalığa yol açtığına dair bir kanıt yok.

Ancak birçok ülke gibi KKTC’de de koronavirüs salgınına karşı önlemler hafiflerken vaka sayısındaki artış dikkat çekiyor.

Bunun nedenleri konusunda TAK muhabirinin sorularını yanıtlayan Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Uzmanı Dr. Emre Vudalı, özellikle yaşlıların ve risk grubundaki kişilerin aşılanmayı ihmal etmemesi gerektiğini vurguladı.

banner341
Son günlerdeki vaka artışının iki sebebi olduğunu, bunlardan birincisinin BA.2 varyantı kaynaklı olduğunu belirten Vudalı, varyantların salgınlarda beklenen durumlar olduğunu, BA.2’nin Omicron’dan daha bulaşıcı ama daha az hasta yapan bir varyant olarak bilindiğini söyledi.

“BUZ DAĞININ GÖRÜNEN UCU…”

İkinci nedenin ise kurallardaki gevşeme olduğunu kaydeden Dr. Emre Vudalı, maske kullanımı azalınca bulaşın arttığını, artık eskisi kadar çok test de yapılmadığı ifade etti ve “Şu anki vaka sayıları buz dağının görünen ucu” yorumunda bulundu.

Vudalı, ülkede normalleşmeye gidilmesini doğru; genel olarak salgına karşı uygulanan politikaları da başarılı bulduğunu belirterek “Yaşlıları ve risk grubundakileri korumalıyız. Özellikle bu gruplardakiler aşılarını tamamlamalı. Test yaparak, hijyene önem vererek, maske kullanarak devam edersek sorun olacağını düşünmüyorum.” dedi.

“Göreceli bir vaka artışı var ancak hastaneye ve yoğun bakıma yatış riski önceki varyantlara göre hafif” diyen Vudalı, önlemlerin kaldırılmasında İngiltere ve Almanya gibi hızlı davranmamak gerektiğini kaydetti.

Hastaneye yatan ve yoğun bakıma ihtiyaç duyan hastaların ya aşısız, ya da hatırlatma dozlarını yaptırmamış kişiler olduğunu bildiren Vudalı, “Aşının koruduğunu biliyoruz ve herkes aşılanmayı ihmal etmemeli” diye konuştu.

banner360
Son Güncelleme: 28.03.2022 22:04
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Meclis Genel Kurulu tamamlandı
Meclis Genel Kurulu tamamlandı
Meclis’te güncel konuşmalar sürüyor
Meclis’te güncel konuşmalar sürüyor
“Covid’den 4 can kaybı daha
“Covid’den 4 can kaybı daha
Bakanlar Kurulu Genel Sekreterliğine Efsun Kaşif atandı
Bakanlar Kurulu Genel Sekreterliğine Efsun Kaşif atandı
Meclis Genel Kurulu güncel konuşmalarla devam ediyor
Meclis Genel Kurulu güncel konuşmalarla devam ediyor
Bafra Gıda’dan SOS Çocukköyü’ne destek
Bafra Gıda’dan SOS Çocukköyü’ne destek
Başbakan açıkladı:''379 milyon dolar açık var''
Başbakan açıkladı:''379 milyon dolar açık var''
Başbakan Sucuoğlu: “Alkollü içkilere yapılan zam tekrar değerlendirilecek”
Başbakan Sucuoğlu: “Alkollü içkilere yapılan zam tekrar değerlendirilecek”
Barçın: KKTC’deki yıllık enflasyon yüzde 64,30’dur
Barçın: KKTC’deki yıllık enflasyon yüzde 64,30’dur
Tatar: “KKTC daha da güçlenecektir”
Tatar: “KKTC daha da güçlenecektir”

banner398

banner361

banner357

banner363

banner403

banner324

banner226

banner301

banner290

banner320

banner406

banner331

banner184

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar Firmalar İlanlar
    Copyright © 2022 - Tüm hakları saklıdır.
    KIBRIS MANŞET

    Başbakanlık Karşısı Lefkoşa

    +90 392 229 12 72 - +90 392 229 23 33

    Copyright © Kıbrıs Manşet Haber

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim