banner386
banner399
Galeriler Videolar Yazarlar
Girne 20°
parçalı az bulutlu
Güncel Polisiye Olaylar Ekonomi Siyaset Vatandaş Şikayetleri Yaşam Dünya Türkiye Güney Kıbrıs Sağlık Bilim & Teknoloji Magazin
BİST
1399
ALTIN
468.144
DOLAR
7.7556
STERLİN
10.5586
EURO
9.4910
Tatar, Guterres ve Anastasiadis bugün görüşüyor
Üçlü görüşme bugün
Acil durum hastanesi mi, acil durumluk hastane mi?
Acil durum hastanesi mi, acil...
Yeni kararlar yürürlükte!
Yeni kararlar yürürlükte!
Geçiş kapılarında turuncu seviye uygulanıyor
Testsiz geçişler başladı!
banner376
Flaş Haber
KKTC'de 71 yeni vaka
Kapat

Dr. Uçaner TAK'a konuştu

Acil Durum Hastanesi Başhekimi Dr. Erol Uçaner Türk Ajansı Kıbrıs’a (TAK) açıklamalarda bulundu.

27 Eylül 2021 Pazartesi 11:00
Dr. Uçaner TAK'a konuştu

Acil Durum Hastanesi Başhekimi Dr. Erol Uçaner, bu sabah itibarıyla, Acil Durum Hastanesi ile Göğüs Hastalıkları Karantina Bölümü’nde 59 ve Yoğun Bakım Servisi’nde 6 Kovid-19 hastasının tedavi gördüğünü bildirerek, aşılı hastaların süreci daha rahat geçirdiğini gözlemlediklerini vurguladı.

Kovid-19 salgınında ülkedeki son durum ile ilgili bilgileri paylaşan Uçaner, bu sabah itibarıyla, Pandemi Merkezi’ndeki Acil Durum Hastanesi’nde 52 ve Göğüs Hastalıkları Karantina Bölümü’nde 7 olmak üzere 59 hastanın, Yoğun Bakım Servisi’nde ise 6 hastanın tedavi gördüğünü aktardı.

“PANDEMİ MERKEZİNDEKİ 130 YATAĞIN 59’U, YOĞUN BAKIMDAKİ 36 YATAĞIN 6’SI DOLU”

Toplam 59 hastanın tedavi gördüğü 130 yatak kapasiteli Pandemi Merkezi’nde 71 yatağın boş olduğu bilgisini veren Uçaner, 6 hastanın tedavi gördüğü 36 yatak kapasiteli Yoğun Bakım Servisi’nde ise 30 yatağın boş olduğunu belirtti.

banner341
YOĞUN BAKIMDAKİ 6 HASTADAN BİRİ 15 YAŞINDA

Uçaner, yoğun bakımda 3’ü entübe olan 6 hastanın en gencinin 15, en yaşlısının ise 83 yaşında olduğunu söyledi.

“PANDEMİ MERKEZİNDEKİ HASTALAR KISMEN DAHA RAHAT”

Pandemi Merkezi’ndeki hastaların genel durumunu değerlendiren Uçaner, “Kısmi olarak hastalar daha rahat, klinik seyirleri yorucu değil. Özellikle üçüncü doz aşılamanın da başlamasından sonra, aşılı hastaların süreci daha rahat geçirdiğini gözlemliyoruz” dedi.

banner360
Son Güncelleme: 27.09.2021 11:26
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Asya bebek için Girne’de yardım konseri düzenleniyor
Asya bebek için Girne’de yardım konseri düzenleniyor
Uluslararası Kuzey Kıbrıs Müzik Festivali Serenad Bağcan Konseri ile başlıyor
Uluslararası Kuzey Kıbrıs Müzik Festivali Serenad Bağcan Konseri ile başlıyor
UBP Miletvekili Menteş Gündüz izole oldu
UBP Miletvekili Menteş Gündüz izole oldu
Dışişleri Bakanlığı, Hrisostomos'un açıklamalarını değerlendirdi
Dışişleri Bakanlığı, Hrisostomos'un açıklamalarını değerlendirdi
Yenidoğan canlandırma kursu düzenleniyor
Yenidoğan canlandırma kursu düzenleniyor
Bağımsız İlahiyatçılar İnisiyatifi: "Din dersi müfredatın gerisinde bırakılıyor"
Bağımsız İlahiyatçılar İnisiyatifi: "Din dersi müfredatın gerisinde bırakılıyor"
Tatar, Guterres ve Anastasiadis bugün görüşüyor
Tatar, Guterres ve Anastasiadis bugün görüşüyor
Acil durum hastanesi mi, acil durumluk hastane mi?
Acil durum hastanesi mi, acil durumluk hastane mi?
Dikkat! elektrik kesintisi yapılıyor
Dikkat! elektrik kesintisi yapılıyor
Yeni kararlar yürürlükte!
Yeni kararlar yürürlükte!

banner398

banner361

banner357

banner363

banner226

banner301

banner290

banner320

banner331

banner184

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar Firmalar İlanlar
    Copyright © 2021 - Tüm hakları saklıdır.
    KIBRIS MANŞET

    Başbakanlık Karşısı Lefkoşa

    +90 392 229 12 72 - +90 392 229 23 33

    Copyright © Kıbrıs Manşet Haber

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim