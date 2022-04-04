Dr. Sıla Usar İncirli: Aşılamada hedeften çok uzağız...

Cumhuriyetçi Türk Partisi (CTP) Milletvekili Dr. Sıla Usar İncirli, sosyal medya üzerinden Koronavirüs sürecine işaret etti.

İncirli, aşılama ve Koronavirüse dayanıklı bir sağlık sistemi ile çok hayat kurtarılabileceğini ancak yapılmadığını dile getirdi.

Dünya Sağlık Örgütü’nün Koronavirüs salgının 2022’de bitebilmesi için yapılması gerekenleri açıkladığına işaret ederek, 3 senaryodan söz edildiğini belirtti, şöyle devam etti:

“1. Aşılamada pekiştirici dozlara gerek olmayacak, varyantlar azalacak. Bu en iyi senaryo...

Virüs evrim geçirmeye devam edecek ama aşılamalar sayesinde ağır hastalık oranı azalacak. Bu senaryoda aşılamanın zamanında ve yeterli dozda yapılmaya devam etmesi gerekiyor. Virüsün daha bulaşıcı ve şiddetli hastalık yapan varyantları çıkmaya devam edecek. En kötü senaryo, aşılar bile işe yaramayabilir.”

DSÖ’nün her ülkenin virüs takibi, aşılama ve Koronavirüse dayanıklı sağlık sistemi konularına önem vermesi gerektiğini vurguladığını da aktaran İncirli, “Peki ülkemiz küresel salgınla mücadelede üzerine düşeni yapabildi mi? Hayır!” dedi.

“ÖNERİLERİN SİZE ULAŞMASI İÇİN HANGİ YÖNTEMİ TERCİH EDERSİNİZ?”

Dr. İncirli, açıklamasının devamında ise şunları söyledi:

“Aşılamada hedeften çok uzağız. Günlük hasta sayımız yüksek. Ölü sayımız yüksek. Ne çocuklarımızı ne de yaşlılarımızı koruyabildik. Aşılama işini savsaklayan, salgının bitmek üzere olduğu varsayımı ile insanların yaşamlarını tehlikeye atan hükümetler dizisindeyiz. Koronavirüse dayanıklı olacak şekilde sağlık sistemi güçlendirilmedi. Hem Koronavirüs hem de diğer hastalar hekim, hemşire, personel, ilaç, malzeme ve daha birçok eksiklikler nedeniyle zarar görmeye devam ediyor. Laboratuvarlar yoğunluk nedeniyle kırmızı alarm veriyor. Durumu idrak etmekten fersah fersah uzak olan hükümetin başı Sn. Sucuoğlu “CTP eleştireceğine öneri yapsın” diyor. Yazdık okumadınız. Konuştuk dinlemediniz. Önerilerin size ulaşması için hangi yöntemi tercih ederdiniz?”