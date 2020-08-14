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Dr. Özlem Gürkurt: İlk yerel Covıd-19 vakamız saptandı

14 Ağustos 2020 Cuma 12:41
Dr. Özlem Gürkurt: İlk yerel Covıd-19 vakamız saptandı
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Tabipler Birliği Başkanı Dr. Özlem Gürkut açıkladı “İlk yerel Covıd-19 vakası saptandı”

Tabipler Birliği Başkanı Dr. Özlem Gürkut ilk yerel " sporadik" ( temaslısı, kaynağı saptanamayan vaka) COVID 19 vakasının tespit edildiğini açıkladı.

Dr. Gürkut sosyal medyadan yaptığı açıklamada artık ülkemizde takip edemeyeceğimiz şekilde pozitif vakaların var olduğunu söyledi.

İşte o açıklama:

“Bugün yeni bir tıbbi terim duyacaksınız: İlk yerel SPORADİK COVID-19 vakamız saptandı.

Sporadik vaka, virüsü kimden aldığı yani temaslısı (kaynağı) saptanamayan, bir zincirin devamı olarak değil, tek başına saptanan hasta demek.

Bunun önemi ise; artık ülkemizde takip edemeyeceğimiz şekilde pozitif vakaların olduğunu göstermesidir.

Peki bu durumda biz ne yapmalıyız?

Bugünden sonra hepimiz karşımızdaki herkesin virüs taşıyor olabileceğini varsaymalıyız. Kendimiz de hiçbir şikayetimiz olmaksızın virüs taşıyor olabileceğimizden MASKE TAKMAYA, DİĞER KİŞİLER İLE ARAMIZA MESAFE KOYMAYA ve ELLERİMİZİ TEMİZ TUTMAK İÇİN SIK SIK SABUNLU SU İLE YIKAMAYA VEYA DEZENFEKTE ETMEYE hiç ama hiç taviz vermeden dikkat etmeliyiz.

Lütfen daha sonra hepten kapanmak zorunda kalmamak için KALABALIK ORTAMLARA GİRMEYİNİZ, yüksek riskli aktivitelerden kaçınınız.

Biz her şeye rağmen yöneticileri uyarmaya, doğrulara işaret etmeye ve çalışmaya devam edeceğiz.

Sizler de hem kendinizi, hem sevdiklerinizi ve de toplumun geri kalanını koruyunuz.

LÜTFEN MASKE-MESAFE-HİJYEN hep aklınızda olsun.

Hepiniz bizim için çok değerlisiniz. Bu zor zamanları kimsenin canı yanmadan hep birlikte atlatalım.”

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