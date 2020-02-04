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Dr. Naciye Nami’den Rauf Denktaş Üniversitesi personeline ilkyardım semineri

Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi, 112 Komuta Kontrol Merkezi ile “112 Acil Servis Eğitim” Sorumlusu Dr. Naciye Nami, RDÜ personeline “İlk Yardım” konusunda bir seminer verdi.

Dr. Naciye Nami’den Rauf Denktaş Üniversitesi personeline ilkyardım semineri

Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi, 112 Komuta Kontrol Merkezi ile “112 Acil Servis Eğitim” Sorumlusu Dr. Naciye Nami, RDÜ personeline “İlk Yardım” konusunda bir seminer verdi.

04 Şubat 2020 Salı 20:01
Dr. Naciye Nami’den Rauf Denktaş Üniversitesi personeline ilkyardım semineri

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Dr. Naciye Nami’den Rauf Denktaş Üniversitesi personeline ilkyardım semineri

Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi, 112 Komuta Kontrol Merkezi ile “112 Acil Servis Eğitim” Sorumlusu Dr. Naciye Nami, RDÜ personeline “İlk Yardım” konusunda bir seminer verdi. Seminere katılan RDÜ personeli söz konusu seminerde birçok sağlık ve ilk yardım bilgileri yanında bugüne kadar bazı kişiler tarafından yanlış bilinen uygulamaların doğrusunu öğrenme fırsatı elde etti. Burun kanamaları ile ilgili bugüne kadar bazı kişilerin uyguladığı ‘turnike’ işleminin yanlış bir uygulama olduğu, kanın dışa akması için yaralının yüzü koyun çevrilmesi gerektiği vurgulandı.

14 yıl Acil Servis’te çalışmış olan Dr. Naciye Nami Üniversite yetkililerine, Üniversitenin ilk yardım odasının nasıl donatılması ve içerisinde ne gibi ilk yardım malzemelerinin bulundurulması gerektiği konusunda da detaylı bilgiler verdi.

TC Sağlık Bakanlığı Acil Sağlık Hizmetleri Müdürlüğü’nün 2018 yılında düzenlediği eğitime katılan Dr. Naciye Nami eğitici eğitimi almış olması hasebiyle istenmesi halinde Rauf Denktaş Üniversitesi’nden 1-2 personele Dr. Burhan Nalbantoğlu Hastanesinde ilk yardım ile ilgili daha üst düzeyde bir eğitim de verebilecektir.

RDÜ Rektörü Prof. Dr. H. A. Bıçak, kaliteli eğitim veren Üniversitelerde, öğrenci odaklı eğitim vermenin ve öğrenci memnuniyetinin son derece önemli olduğunu, ve bu çerçevede RDÜ’nin de buna büyük hassasiyet ve özen gösterdiğini, söz konusu İlk Yardım seminerinin de bunun bir parçası olduğunu söyledi.

Çok yararlı geçen Seminerin sonunda RDÜ Rektörü Prof. Dr. H. A. Bıçak Dr. Naciye Nami’ye katkılarından dolayı teşekkür ederek Kurucu Cumhurbaşkanımız Rauf Raif Denktaş anısına özel olarak hazırlanan bir ajanda hediye etti.

Anahtar Kelimeler:
Rauf Denktaş ÜniversitesiBurhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi112 Komuta Kontrol MerkeziDr. Naciye Nami
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