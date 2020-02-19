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Dr. Mustafa Arabacıoğlu’nun “yüzleşme” adlı kitabı yarın tanıtılacak

Eski DP milletvekili Dr. Mustafa Arabacıoğlu’nun, “Annan Planı” sürecini anlatan “Yüzleşme” adlı kitabı 20 Şubat'ta tanıtılacak..

Dr. Mustafa Arabacıoğlu’nun “yüzleşme” adlı kitabı yarın tanıtılacak

Eski DP milletvekili Dr. Mustafa Arabacıoğlu’nun, “Annan Planı” sürecini anlatan “Yüzleşme” adlı kitabı 20 Şubat'ta tanıtılacak..

19 Şubat 2020 Çarşamba 09:18
Dr. Mustafa Arabacıoğlu’nun “yüzleşme” adlı kitabı yarın tanıtılacak
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Eski DP milletvekili Dr. Mustafa Arabacıoğlu’nun, “Annan Planı” sürecini anlatan “Yüzleşme” adlı kitabı, 20 Şubat 2020 tarihinde, saat 17.00’de Lefkoşa’da Atatürk Kültür Merkezi’nde (AKM) tanıtılacak.

Kasım 2002- Mayıs 2004 tarihleri arasında yaşanan Annan Planı sürecini ele alan kitapta, sözkonusu dönemdeki siyasi tartışmalar, Meclis’te yapılan kapalı oturumlarda konuşulanlar, medyada yapılan tartışmalar geniş biçimde anlatılıyor.

Annan Planı’nın birinci versiyonundan itibaren yer alan başlıca değişikliklerin analiz edildiği kitapta, siyasal partilerin Plan karşısındaki duruşları, Plan’la ilgili yapılan mitingler, yerli ve yabancı basında yer alan yorumlar, detaylı biçimde veriliyor.

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Türk ve Rum tarafları arasındaki kapıların açılması sürecinin de ele alındığı kitapta, sözkonusu dönemdeki tüm siyasal gelişmelere, Türkiye ile KKTC yönetimleri arasındaki ilişkiler de yer alıyor.

Kitapta ayrıca o dönemde Başbakan olarak görevde bulunan Mehmet Ali Talat’ın ve Serdar Denktaş ile birlikte diğer bazı siyasetçi ve görüşmecilerin anlatımlarına da yer veriliyor.

Dr. Arabacıoğlu’nun kitabındaki QR kodu kullanılarak, o dönemdeki TV söyleşilerinin videolarına ulaşılmak da mümkün olabilecek. .

Kitabın tanıtım etkinliğinde, Dr. Arabacıoğlu’nun sunumu yanında, 2. Cumhurbaşkanı M. Ali Talat, DP eski Genel Başkanı Serdar Denktaş, zamanın görüşmeci heyetinde bulunan Ergün Olgun da birer konuşma yapacak.   

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Son Güncelleme: 19.02.2020 12:53
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“yüzleşme” Adlı KitapMustafa Arabacıoğlu Kitap
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