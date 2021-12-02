Dr. Küçük’ün anıları kitaplaştırıldı

(MHA – 02-12-2021………..) Bugün Gazimağusa Karakol İlkokulu’nda Dr. Fazıl Küçük’ün anısına yazılan “Dr. Fazıl Küçük Anıları” adlı kitabın tanıtımı ve dağıtımı gerçekleştirildi.

Şirin Zaferyıldızı, Kıbrıs Türklerin Lideri Dr. Fazıl Küçük’ün anılarını ve hayatını anlatan eseri bir arada buluşturan Akile Ekizoğlu, Nihat Ekizoğlu ve ev sahipliği yapan Karakol İlkokul Müdürü Mustafa Toto’ya teşekkürlerini iletti.

Şirin Zaferyıldızının konuşmasından sonra Dr. Fazıl Küçük’ün oğlu Mehmet Küçük konuşmasına şu şekilde devam etti.

Küçük, kitabın yazılma sebebinin Kıbrıs türkünün yakın tarihini ve Kıbrıs türkünün o dönemde geçirmiş olduğu kötü günlerini anlatan bir kitap olması ve Dr. Fazıl Küçük’ün anlatımıyla yazılmış olmasını belirtti.

Daha sonra ise “Kitapların çok dikkatli bir şekilde okunmasını isterken, okurken geçmişimizi öğreneceksiniz” dedi.

Mehmet Küçük’ün konuşmasının ardından MGA Müdürü Özgür Gezmiş konuşmasına şu şekilde devam etti;

Eseri bizlerle buluşturan yazarlara teşekkürlerini iletirken Dr. Fazıl Küçük’ü rahmetle andığını dile getirdi.

Özgür Gezmiş’in konuşmasının ardından Nihat Ekizoğlu konuşmasında Dr. Fazıl Küçük’ün hayatından kısaca bahsettikten sonra Dr. Küçük için yazılan ve müzikalleştirilen şiir çocuklar tarafından okundu. Ve ardından öğrencilere kitap dağıtımıyla son buldu.(MHA)