banner386
banner399
Galeriler Videolar Yazarlar
Girne 20°
parçalı az bulutlu
Güncel Polisiye Olaylar Ekonomi Siyaset Vatandaş Şikayetleri Yaşam Dünya Türkiye Güney Kıbrıs Sağlık Bilim & Teknoloji Magazin
BİST
1399
ALTIN
468.144
DOLAR
7.7556
STERLİN
10.5586
EURO
9.4910
Sucuoğlu KITSAB heyetini  kabul etti
Başbakan Turizmcileri kabul etti
Kıbrıslı Türk'ün Rum Yüksek Mahkemesi'ne başvurusu kabul edilmedi
Malını istedi, reddedildi
BM Genel Sekreteri'nin Kıbrıs Özel Temsilcisi Stewart adaya geliyor
Stewart haftaya geliyor
Zaroğlu’ndan ‘baskın seçim’ gerekçesi!
Zaroğlu’ndan ‘baskın seçim’ gerekçesi!
banner405

Dr. Küçük’ün anıları kitaplaştırıldı

02 Aralık 2021 Perşembe 17:34
Dr. Küçük’ün anıları kitaplaştırıldı

(MHA – 02-12-2021………..) Bugün Gazimağusa Karakol İlkokulu’nda Dr. Fazıl Küçük’ün anısına yazılan “Dr. Fazıl Küçük Anıları” adlı kitabın tanıtımı ve dağıtımı gerçekleştirildi.

Şirin Zaferyıldızı,  Kıbrıs Türklerin Lideri Dr. Fazıl Küçük’ün anılarını ve hayatını anlatan eseri bir arada buluşturan Akile Ekizoğlu, Nihat Ekizoğlu ve ev sahipliği yapan Karakol İlkokul Müdürü Mustafa Toto’ya teşekkürlerini iletti.  

 Şirin Zaferyıldızının konuşmasından sonra Dr. Fazıl Küçük’ün oğlu Mehmet Küçük konuşmasına şu şekilde devam etti.

banner341
Küçük, kitabın yazılma sebebinin Kıbrıs türkünün yakın tarihini ve Kıbrıs türkünün o dönemde geçirmiş olduğu kötü günlerini anlatan bir kitap olması ve Dr. Fazıl Küçük’ün anlatımıyla yazılmış olmasını belirtti.

Daha sonra ise “Kitapların çok dikkatli bir şekilde okunmasını isterken, okurken geçmişimizi öğreneceksiniz” dedi.

Mehmet Küçük’ün konuşmasının ardından MGA Müdürü Özgür Gezmiş konuşmasına şu şekilde devam etti;

Eseri bizlerle buluşturan yazarlara teşekkürlerini iletirken Dr. Fazıl Küçük’ü rahmetle andığını dile getirdi.

Özgür Gezmiş’in konuşmasının ardından Nihat Ekizoğlu konuşmasında Dr. Fazıl Küçük’ün hayatından kısaca bahsettikten sonra Dr. Küçük için yazılan ve müzikalleştirilen şiir çocuklar tarafından okundu. Ve ardından öğrencilere kitap dağıtımıyla son buldu.(MHA)

banner360
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Zincirleme trafik kazası
Zincirleme trafik kazası
“Sağlık Bakanlığı, günü kurtarmayı amaçlıyor”
“Sağlık Bakanlığı, günü kurtarmayı amaçlıyor”
Kıbrıs Vakıflar İdaresi: “2021 yılında engellilere 2 milyon TL destek sağladık”
Kıbrıs Vakıflar İdaresi: “2021 yılında engellilere 2 milyon TL destek sağladık”
Lefkoşa Büyükelçiliği’nden GAÜ İletişim Fakültesine ziyaret
Lefkoşa Büyükelçiliği’nden GAÜ İletişim Fakültesine ziyaret
Eğitim Bakanlığı ile Gazi Üniversitesi iş birliği protokolü imzaladı
Eğitim Bakanlığı ile Gazi Üniversitesi iş birliği protokolü imzaladı
Tüketiciler Derneği Gönyeli Belediyesi’ni ziyaret etti, Benli'ye ödül takdim etti
Tüketiciler Derneği Gönyeli Belediyesi’ni ziyaret etti, Benli'ye ödül takdim etti
Dolar/TL 13,45, sterlin/TL 17,90  seviyelerinden işlem görüyor
Dolar/TL 13,45, sterlin/TL 17,90  seviyelerinden işlem görüyor
Tatar İstanbul Büyükçekmece belediye başkanı ve Meclis Üyelerini kabul etti
Tatar İstanbul Büyükçekmece belediye başkanı ve Meclis Üyelerini kabul etti
Özyiğit: “Halkın geçim derdi her gün büyüyor”
Özyiğit: “Halkın geçim derdi her gün büyüyor”
Çağdal: “Gemi geldi yarın sabah petrol istasyonlarına yakıt dağıtımına başlanacak”
Çağdal: “Gemi geldi yarın sabah petrol istasyonlarına yakıt dağıtımına başlanacak”

banner398

banner361

banner357

banner363

banner403

banner324

banner226

banner301

banner290

banner320

banner406

banner331

banner184

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar Firmalar İlanlar
    Copyright © 2021 - Tüm hakları saklıdır.
    KIBRIS MANŞET

    Başbakanlık Karşısı Lefkoşa

    +90 392 229 12 72 - +90 392 229 23 33

    Copyright © Kıbrıs Manşet Haber

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim