Dr. Küçük’ün 38. Yıl Dönümü, Doğa Koleji’nde tören ile anıldı

(14-01-2022...MHA) Doğu Akdeniz Doğa Koleji, Liderimiz Dr. Fazıl Küçük’ün 38. Yıl Dönümünü tören ile andı. Tören; okul müdüresi Şansel Fırtınaer’in öğrenciler ile birlikte sahneye çelenk koymasıyla, ardından da saygı duruşu ve istiklal marşının okunması ile başladı.

Ardından okul Müdüresi Fırtınaer kısa bir konuşma yaptı. Fırtınaer konuşmasına Kıbrıs Türk Halkı’nın, Dr. Fazıl Küçük’ün liderliğinde geçmişine sahip çıkarak daha güzel yarınlar için verdiği mücadeleleri anarak başladı.

Ülkelerin şekillenmesinde verilen eğitimin önemini vurgulayan Fırtınaer, eğitim kurumları yarınların meşalesi olduğu bilinci ile ulusal değerlere sahip yeniliklere açık farkında ve sorgulayan bireyler yetiştirmek büyük mücadeleler veriyorlar dedi.

Doğa Okulları olarak bizler uluslararası platformda geleceğimizi en iyi yerlere taşıyacağınıza inanıyoruz diye ekledi.

“Biz benliğimizi kurtarmak için haklarımızı elde etmek için ortaya attık eğer birleşip tek kale olabiliyorsak, uğraşlarımızla istediklerimizi elde edebiliriz” diyen Liderimiz Dr. Küçük’ü özlemle, sevgi saygı ve rahmetle anıyoruz sözleriyle bitirdi.

Tören öğrencilerin hazırladıkları konuşmalar ve şiirler ile devam etti, müzik öğretmenleri eşliğinde öğrencilerin ‘Memleketim’ ve ‘Bayrağım’ şarkılarının söylenmesi ile sonlandı. (MHA)