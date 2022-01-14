banner386
banner399
banner407
Galeriler Videolar Yazarlar
Girne 20°
parçalı az bulutlu
Güncel Polisiye Olaylar Ekonomi Siyaset Vatandaş Şikayetleri Yaşam Dünya Türkiye Güney Kıbrıs Sağlık Bilim & Teknoloji Magazin
BİST
1399
ALTIN
468.144
DOLAR
7.7556
STERLİN
10.5586
EURO
9.4910
Bulaşıcı Hastalıklar Üst Komitesi tarafından alınan kararlar açıklandı
Üst Kurul'dan yeni kararlar
Dr. Küçük 38’inci ölüm yıldönümünde yarın anılacak
Dr. Küçük yarın anılacak
Başbakan yurda döndü
Başbakan yurda döndü
Sucuoğlu yaslı gitti şen geldi…
Sucuoğlu yaslı gitti şen geldi…
banner405

Dr. Küçük’ün 38. Yıl Dönümü, Doğa Koleji’nde tören ile anıldı

14 Ocak 2022 Cuma 16:59
Dr. Küçük’ün 38. Yıl Dönümü, Doğa Koleji’nde tören ile anıldı

(14-01-2022...MHA) Doğu Akdeniz Doğa Koleji, Liderimiz Dr. Fazıl Küçük’ün 38. Yıl Dönümünü tören ile andı. Tören; okul müdüresi Şansel Fırtınaer’in öğrenciler ile birlikte sahneye çelenk koymasıyla, ardından da saygı duruşu ve istiklal marşının okunması ile başladı.

Ardından okul Müdüresi Fırtınaer kısa bir konuşma yaptı. Fırtınaer konuşmasına Kıbrıs Türk Halkı’nın, Dr. Fazıl Küçük’ün liderliğinde geçmişine sahip çıkarak daha güzel yarınlar için verdiği mücadeleleri anarak başladı.

banner341
Ülkelerin şekillenmesinde verilen eğitimin önemini vurgulayan Fırtınaer, eğitim kurumları yarınların meşalesi olduğu bilinci ile ulusal değerlere sahip yeniliklere açık farkında ve sorgulayan bireyler yetiştirmek büyük mücadeleler veriyorlar dedi.

Doğa Okulları olarak bizler uluslararası platformda geleceğimizi en iyi yerlere taşıyacağınıza inanıyoruz diye ekledi.

“Biz benliğimizi kurtarmak için haklarımızı elde etmek için ortaya attık eğer birleşip tek kale olabiliyorsak, uğraşlarımızla istediklerimizi elde edebiliriz” diyen Liderimiz Dr. Küçük’ü özlemle, sevgi saygı ve rahmetle anıyoruz sözleriyle bitirdi.  

Tören öğrencilerin hazırladıkları konuşmalar ve şiirler ile devam etti, müzik öğretmenleri eşliğinde öğrencilerin ‘Memleketim’ ve ‘Bayrağım’ şarkılarının söylenmesi ile sonlandı. (MHA)

banner360
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
ARUCAD’ın ücretsiz atölyeleri başlıyor
ARUCAD’ın ücretsiz atölyeleri başlıyor
Nurel: Bir olup ayağa kalkmak zorundayız
Nurel: Bir olup ayağa kalkmak zorundayız
Gıda analiz sonuçları
Gıda analiz sonuçları
Ataoğlu Taşkınköy esnafını ziyaret etti
Ataoğlu Taşkınköy esnafını ziyaret etti
Okullarda vakalar artıyor!
Okullarda vakalar artıyor!
Başbakanlık Kavşağı haftasonu trafiğe kapalı
Başbakanlık Kavşağı haftasonu trafiğe kapalı
Bulaşıcı Hastalıklar Üst Komitesi tarafından alınan kararlar açıklandı
Bulaşıcı Hastalıklar Üst Komitesi tarafından alınan kararlar açıklandı
CAS alacaklıları 28 Şubat’a kadar borç ispatı yapmaya çağrıldı
CAS alacaklıları 28 Şubat’a kadar borç ispatı yapmaya çağrıldı
Varoluş ve özgürlük mücadelemizin liderinin doğumundan ölümüne öyküsü
Varoluş ve özgürlük mücadelemizin liderinin doğumundan ölümüne öyküsü
Tatar, TVNET canlı yayınına katıldı
Tatar, TVNET canlı yayınına katıldı

banner398

banner361

banner357

banner363

banner403

banner402

banner226

banner301

banner290

banner320

banner406

banner331

banner184

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar Firmalar İlanlar
    Copyright © 2022 - Tüm hakları saklıdır.
    KIBRIS MANŞET

    Başbakanlık Karşısı Lefkoşa

    +90 392 229 12 72 - +90 392 229 23 33

    Copyright © Kıbrıs Manşet Haber

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim