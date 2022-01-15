Dr. Küçük için mesajlar yayımlanıyor

Kıbrıs Türk halkının Özgürlük Mücadelesi Lideri Dr. Fazıl Küçük’ün ölüm yıldönümü nedeniyle mesajlar yayımlanıyor..

TATAR

Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, özgürlük ve bağımsızlık mücadelesi lideri Dr. Fazıl Küçük'ü, ölümünün 38. yıldönümünde saygı, sevgi ve minnetle andı.

Tatar, “Dr. Fazıl Küçük, Kıbrıs'ta Türklük direnişinin meşalesini ateşlerken, bu direnişin hâlâ daha geçerliliğini koruyan temel ilkelerini de ortaya koymuştur” dedi.

Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Kıbrıs Türk halkının özgürlük ve bağımsızlık mücadelesi lideri Dr. Fazıl Küçük'ün ölümünün 38. yıldönümü dolayısıyla mesaj yayımladı.

Tatar, Rum-Yunan liderliği tarafından yürütülen ve 1940’lı yıllarda doruğa tırmanan “Enosis” mücadelesine karşı dava arkadaşlarıyla birlikte harekete geçen Dr. Fazıl Küçük’ün, Kıbrıs’ta Türklük direnişinin meşalesini ateşlerken, bu direnişin hâlâ daha geçerliliğini koruyan temel ilkelerini de ortaya koyduğuna işaret etti.

Tatar, “Bu temel ilkeler, Dr. Fazıl Küçük'ün belirttiği gibi ‘Kıbrıs Türkü, Türkiyesiz var olamaz’ ve ‘Kıbrıs davası, Türkiyesiz halledilemez’ ilkeleridir. Bu ilkeler, bugün dahi rehberimiz olup mücadelemize güç vermektedir” ifadelerini kullandı.

Bunun farkında ve bilincinde olan Rum-Yunan ikilisinin, emperyalist güçler ve içlerindeki uzantılarının, Kıbrıs Türk halkını Türkiye'den koparmak, yalnızlaştırmak ve azınlık durumuna düşürmek için geçmişten bu yana her yolu ve yöntemi kullandığına işaret eden Tatar, şöyle devam etti:

“HİÇ BİR ZAMAN GERÇEKLEŞMEYECEK HAYALLERİ...”

“Hayalleri ise Kıbrıs'ı ve Doğu Akdeniz'i ele geçirmektir. Ama bu hayal, hiçbir zaman gerçekleşmeyecektir. Kıbrıs, ikinci bir Girit olmayacaktır.

Anavatan Türkiye'den aldığımız destekle KKTC, daha da güçlü bir konuma gelmektedir. Dr. Fazıl Küçük'ün işaret ettiği gibi bize düşen görev, Türkiye'ye ve ulusal davamıza daha sıkı sarılmaktır.

Kıbrıs'ı Helen Adası yapmak isteyen Rum-Yunan ikilisinin yanı sıra, İngiliz Sömürge Yönetimi'ne karşı da verilen mücadelede Dr. Fazıl Küçük, bu mücadelenin ön saflarında halkına önderlik ederken, her zaman halkı ile iç içe olmuş, her türlü fedakârlıkta bulunmuştur. Dr. Fazıl Küçük'ün kurduğu Halkın Sesi gazetesinin, mücadelemizin sesini duyurmak adına verdiği hizmetleri de unutmamak gerekir.

Enosis’i gerçekleştirmek için 1955 yılında EOKA terör örgütü silahlı eylemlere başladığında, köylerimiz yakılıp yıkıldığında, masum insanlarımız katledildiğinde, Dr. Fazıl Küçük yine ön saflarda yer alarak mücadelenin önderi olmuş ve verilen bu mücadele sonrasında Kıbrıs Türk halkı, 1960 yılında kurulan Kıbrıs Cumhuriyeti’nin iki eşit ortağından biri olmuştur.

DR. KÜÇÜK VE DAVA ARKADAŞLARININ GAYRETLERİ UNUTULAMAZ”

1960 antlaşmalarında Türkiye'nin garantörlüğünün ve Türk askerinin adaya gelmesinin kabul edilmesinde, Dr. Fazıl Küçük ile dava arkadaşlarının gayretleri de unutulamaz.

Rum-Yunan ikilisi, 1963 yılının aralık ayında Enosis hedefli olarak başlattığı Kanlı Noel saldırılarında halkımızı katliamdan geçirip Kıbrıs Cumhuriyeti’nden silah zoruyla dışlarken; mücadelenin ön saflarında yine Dr. Fazıl Küçük vardır. Halkımız o karanlık günlerden, sahip olduğu direniş azmi ve Türkiye'ye olan sarsılmaz bağlılığıyla 20 Temmuz 1974 sabahına ulaşmıştır.”

Cumhurbaşkanı Tatar, “Kıbrıs'ta barış içinde yaşamak, Türk askerinin Anamur'da beklemesiyle değil, Kıbrıs sokaklarında dolaşmasıyla mümkündür” diyen Dr. Fazıl Küçük'ün bu öngörüsünün, 20 Temmuz 1974 sabahı Kıbrıs Barış Harekâtı ile gerçekleştiğini ve tüm Kıbrıs'a barış geldiğine işaret etti.

Kıbrıs Türk halkının bugün kendi vatanında, kendi devletinde, mücahit ile Mehmetçiğin korumasında özgür ve bağımsız olarak yaşadığına işaret eden Tatar, “Bunu da Dr. Fazıl Küçük ile dava arkadaşlarına, şehitlerimize ve gazilerimize borçluyuz” dedi.

Dr. Küçük ve dava arkadaşlarının, kendisini Kıbrıs'ın tek sahibi ve tek hâkimi olarak gören, Kıbrıs Türk halkını yok etmek isteyen Rum zihniyetine karşı mücadele ederken, Rum zihniyetinin değişmediğini ve hâlâ daha aynen devam ettiğini ifade eden Tatar, şunları kaydetti:

“RUM ZİHNİYETİ DEĞİŞMEDİ”

“Bu zihniyete göre; ‘Kıbrıs Türk halkı azınlıktır, egemenlik, siyasi eşitlik ve ayrı devlet hakları yoktur’. Yine bu zihniyete göre; ‘Türkiye'nin garantörlüğü kaldırılmalı, Türk askeri Kıbrıs'tan gitmelidir’.

Bu dayatmaları geçmişte kabul etmedik, şimdi de kabul etmiyoruz ve gelecekte de kabul etmeyeceğiz. Tüm dünya bunu bilmelidir.

Kıbrıs konusuyla ilgili 1968 yılında başlayan ve yıllarca devam eden müzakere süreçlerinin tümü, Rum tarafının olumsuz ve uzlaşmaz tutumuyla sonuçsuz kalırken, özellikle Annan Planı referandumu ve Crans Montana'da federasyona dayalı çözüm şeklinin çöktüğü, bunu görüşmenin bir anlamının kalmadığı ve BM parametrelerinin artık değişmesi gerektiği net bir şekilde ortaya çıkmıştır.

Bu doğrultuda, Kıbrıs gerçekleri de dikkate alınarak Türkiye'nin desteğiyle egemen iki devlete dayalı çözüm şekli gündeme getirilmiştir. Bu çözüm şekli de ilk kez Cenevre’de müzakere masasına konulmuştur. Rum tarafına bir antlaşma için diyalog çağrılarımız devam ederken; temennimiz, Kıbrıs’ın ve bölgenin yararına olacak olan bu çözüm şeklinin hayata geçirilmesidir.

Dr. Fazıl Küçük, ‘Bütün mücadelemizin hedefi, halkımızın menfaatlerini müdafaa etmektir’ derken, bu hedef değişmemiştir.

“HEDEFİMİZ”

Hedefimiz; devletimiz ile halkımızın özgürlüğünü korumak, 1974 öncesinin karanlık günlerine dönmemek, halkımızın ve gelecek nesillerin vatan bilinen bu topraklarda sonsuza dek özgür ve korkusuz olarak yaşamasını sağlamak, şehitlerimizin emanetini korumaktır.

Aziz liderimiz; cennette, mücahit ve Mehmetçiklerimiz ve tüm şehitlerimizle birlikte bizi izlediğinizi biliyoruz. Rahat uyuyun. KKTC sonsuza dek yaşatılacak, Kıbrıs Türk halkı Rum'un azınlığı olmayacak, Türkiye ile birlikte mücadelemiz devam edecektir.”

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SUCUOĞLU

Başbakan Faiz Sucuoğlu, Dr. Küçük’ün ideolojisinin halen bugün yollarına yön verdiğini vurguladı.

Sucuoğlu, Kıbrıs Türk halkının özgürlük mücadele lideri Dr. Fazıl Küçük’ün ölüm yıldönümü dolayısıyla mesaj yayımladı.

Sucuoğlu mesajında şu ifadeleri kullandı:

“Kıbrıs Türk halkının Özgürlük Mücadelesi Lideri, bir halk adamı, bir doktor, bir gazeteci, bir politikacı ve her şeyden önemlisi fedakar, çağdaş, özgürlükçü bir Kıbrıs Türkü olan Dr. Fazıl Küçük′ü 38′inci ölüm yıl dönümünde bir kez daha saygı ve minnetle anıyoruz.

Dr. Fazıl Küçük'ün Kıbrıs Türk toplumunun varoluşu için vermiş olduğu mücadelesi, Kıbrıs'ta tarihin akışını değiştirmiş, Kıbrıs Türk halkının kaderine yön vermiştir. Kıbrıs Türklerini topyekûn yok etmek ve adayı Yunanistan’a bağlamak amacıyla ada genelinde başlatılan Rum saldırıları ile Kıbrıs Türkleri hor görüldüğü, haklarının gasp edildiği, umutsuzluklarla dolu acılı ve çok karanlık günlerin yaşandığı bir dönemde Dr. Fazıl Küçük, bu zor, en umutsuz anlarda büyük bir görev üstenerek örgütlenmenin, kararlılıkla mücadele etmenin gerekliliğini halkına anlatmayı, halkını en iyi şekilde yönlendirerek harekete geçirmeyi başaran bir lider olmuştur.

Hayatını Kıbrıs Türk halkının özgürlüğü, bağımsızlığı ve güvencesi uğruna adamış ve mücadele yıllarındaki sıkıntıları cesareti, kararlılığı ve inancı ile aşarak Kıbrıs Türkü’ne ilham ve güç vermiştir. Dr. Fazıl Küçük, Kıbrıs Türk halkının içinden çıkan, halkını çok iyi tanıyan, ilk nefesinden son nefesine kadar halkı için var olan unutulmaz bir liderdir. Mücadele yıllarında O’nun Kıbrıs Türk Toplumu için yapmış olduğu fedakarlıklar büyük bir minnetle anılmaktadır. Dr. Küçük köy köy gezerek birebir halkın sorunlarını dinlemiş, hiçbir ücret istemeden hekimlik hizmeti vermiş, gerek mücadele yıllarında gerekse de diğer dönemlerde toplumun her kesiminden insan ile yakın ilişkiler kurarak halkın güç kaynağı olmuştur. Halkın tüm kesimlerin büyük saygı duyduğu ve her konuda güvendiği Dr. Küçük′ün mücadele azmi yeni nesillere en ayrıntılı şekilde anlatılmalı, daima örnek alınmalıdır. Bugün aydınlık, refah, özgür ve demokratik bir ülkede yaşıyorsak bunun temellerini Dr. Küçük atmıştır.

O’nun ilkeleri, idealleri bugün bizlere ışık tutmakta ve bizlere bıraktığı en büyük manevi mirasıdır. ‘Türkiye için hayati olduğu kadar şeref ve haysiyet meselesi olan Kıbrıs davası, Türkiyesiz hiçbir zaman halledilemez ve edilemeyecektir’ sözlerini şiar edinerek çalışıyoruz. O`nun Kıbrıslı Türklerin Kıbrıslı Rumlarla tamamen eşit olduğu anlayışıyla bugün halen Kıbrıs sorununa adil ve kalıcı bir çözüm bulma yolunda çabalarımız sürerken, Dr. Küçük`ün ideolojisi halen bugün yolumuza yön vermektedir.

Bu anlamlı günü idrak ederken, Dr. Küçük’ün Devletimizi yüceltmek uğruna hiçbir fedakarlıktan kaçınmayarak vermiş olduğu hizmetleri asla unutmayacağımızı unutturmayacağız bir kez daha vurgulamak isterim. O’nun bizlere emanet ettiği KKTC’yi her koşulda sonsuza dek sahip çıkacağımıza ve yaşatacağımıza söz verirken, onun yüce hatıraları önünde saygıyla eğiliyoruz.

Aziz ruhu şad olsun.”

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SENNAROĞLU

Cumhuriyet Meclisi Başkanı Önder Sennaroğlu, Kıbrıs Türk halkının Özgürlük Mücadelesi Lideri Dr. Fazıl Küçük’ün ölüm yıl dönümü nedeniyle mesaj yayımladı.

Sennaroğlu, mesajında şunları kaydetti.

"Dr. Fazıl Küçük’ü vefatının 28. yılında saygı ve minnetle anıyorum.

Her daim halkının yanında ve içerisinde, ilkeleri ve idealleri için mücadele vermiş bir devlet adamı olan Dr. Küçük, Kıbrıs Türk halkının yetiştirdiği büyük bir şahsiyetti.

Mütevazı kişiliği ve Kıbrıs davasına adanmışlığı ile herkesin hayranlık ve saygısını kazanmış olan Dr. Küçük, en zor günlerimizde bizlere liderlik etmiş, hürriyete kavuşmamız ve devlet sahibi olmamızın baş mimarlarından biriydi.

Aziz hatırası kalbimizde her daim yaşayacaktır."

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ÇAVUŞOĞLU

Tarım ve Doğal Kaynaklar Bakanı Nazım Çavuşoğlu, Kıbrıs Türk halkının varoluş ve özgürlük mücadelesi lideri Dr. Fazıl Küçük’ü andı.

Çavuşoğlu yayımladığı mesajda, Küçük’ün, Kıbrıslı Türklerin direniş mücadelesinde, halkına önder olan, ömrünü Kıbrıs Türk halkının varlığını, kimliğini korumaya adayan, toplumun sevgisini, saygısını ve güvenini kazanan bir lider olduğunu kaydetti.

Dr. Küçük’ün, sadece devlet adamı kimliğiyle değil, yardımsever, alçakgönüllü, yüreği insan sevgisi dolu kişiliğiyle Kıbrıs Türk toplumunda özel bir yere sahip olduğunu ifade eden Çavuşoğlu, şöyle devam etti:

“O, hem direnişin sembolüydü hem de Kıbrıslı Türklerin aydınıydı, doktoruydu. Dr. Küçük, en zor dönemlerde topluma umut ve cesaret vererek önderlik etmiştir. O’nun özgürlük ve varoluş mücadelesindeki duruş ve düşünceleri, Kıbrıs Türk toplumunun önünü aydınlatmıştır. Halkımız, Dr. Küçük liderliğinde vermiş olduğu direniş mücadelesi neticesinde, bugün kendi devletinde güven içinde yaşamakta, geleceğe umutla bakmaktadır. Liderimiz Dr. Fazıl Küçük’ü vefatının 38. yıldönümünde rahmet ve minnetle anar, aziz hatırası önünde saygıyla eğilirim.”

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PİLLİ

Sağlık Bakanı Dr. Ali Pilli Dr. Fazıl Küçük’ün 38. Ölüm yıldönümü nedeniyle mesaj yayımladı.

Bakan Pilli mesajında şunları kaydetti:

“Kıbrıs Türk Halkının varoluş mücadelesine ömrünü adayan Toplum Liderimiz Dr. Fazıl Küçük’ü ölümünün 38. yıldönümünde saygı, rahmet ve minnetle anıyoruz.

Dr. Fazıl Küçük toplumun sevgisini ve güvenini kazanmış örnek bir lider ve devlet adamıdır.

Bizlere düşen en önemli görev, adını Kıbrıs tarihine altın harflerle yazdıran Dr. Küçük’ün Kıbrıs Türk toplumu için yaptığı mücadelenin genç nesiller tarafından daima hatırlanmasını sağlamaktır.

KKTC'nin aydınlık geleceği için O’nun özgürlük mücadelesindeki duruş ve düşüncelerinin takipçisi olmaya devam edeceğiz.

Yıllarca yılmadan mücadele ederek, halkına liderlik etmiş olan Dr. Fazıl Küçük’ü ölüm yıldönümünde saygı, rahmet ve minnetle anıyorum.

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OĞUZ

Maliye Bakanı Dursun Oğuz, Kıbrıs Türk halkının özgürlük mücadelesi lideri Dr. Fazıl Küçük’ün 38’inci yıl dönümü nedeniyle mesaj yayımladı.

Oğuz’un mesajı şöyle:

“Kıbrıs Türk halkını milli dava etrafında birleştirmeyi başaran var oluş ve özgürlük mücadelesinin ismi olan Dr. Fazıl Küçük’ü anarken, onun güçlü kalemi ile Türk halkının sesi olduğunu da unutmamak gerekir.

Dr. Fazıl Küçük ve arkadaşlarının verdikleri özgürlük ve var oluş mücadelesini iyi öğrenip, dersler çıkarılması ve onun düşünceleri ile geleceği şekillendirmek Kıbrıs Türk halkını daha ileriye taşıyacaktır.



Liderimiz Dr. Fazıl Küçük’ü 38’inci ölüm yıl dönümünde rahmetle anar, hatırası ve mücadelesi önünde saygı ile eğilir, bir kez daha kendisine olan minnetimizi sunarım.”

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ATAOĞLU

Demokrat Parti Genel Başkanı, Başbakan Yardımcısı Turizm ve Çevre Bakanı Fikri Ataoğlu, Kıbrıs Türk halkının Özgürlük Mücadelesi Lideri Dr. Fazıl Küçük’ün 38. ölüm yıl dönümünde sosyal medya hesabından videolu mesaj yayınladı.

DP’den yapılan açıklamaya göre Ataoğlu, mesajında şunları kaydetti:

“Kıbrıs Türk halkının ve Türk milletinin gönlünde çok özel bir yere sahip olan, milli mücadele uğruna yılmadan usanmadan çalışan, Türk toplumuna güç, güven ve direniş kaynağı olan, Varoluş ve Özgürlük Mücadelemizin Lideri Dr. Fazıl Küçük'ü ebediyete intikalinin 38. yılında rahmet ve minnetle anıyoruz. Demokrat Parti olarak söz veriyoruz… KKTC’nin aydınlık geleceği için; onun özgürlük mücadelesindeki duruş ve düşüncelerinin takipçisi olmaya devam edeceğiz.”

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EVREN

İçişleri Bakanı Kutlu Evren, Dr. Fazıl Küçük’ü; vefatının 38’inci sene-i devriyesinde bir kez daha saygı, özlem ve minnetle anarak, Allah’tan rahmet diledi.

İçişleri Bakanı Kutlu Evren’nin Dr. Fazıl Küçük’ün 38’inci ölüm yıl dönümü dolayısıyla yayımladığı mesaj şöyle,

“Liderimiz Dr. Fazıl Küçük, İngiliz Sömürge Yönetimi’nin böl-yönet politikalarına karşı Kıbrıs Türk halkının kimliğinin bu topraklarda var olması ülküsüyle yaşamı boyunca halkı için büyük mücadeleler vermiştir. Dr. Küçük, Vakıflar İdaresi’nin Kıbrıs Türkü’ne iadesini ulusal mücadelemizin merkezine koymuş, önderlik ettiği mücadelesiyle ecdadımızın mirası Vakıflar İdaresi, gerçek sahibi olan Kıbrıs Türkü’ne iade edilmiştir. Dr. Küçük, halkçı kimliğiyle Kıbrıs Türkü’nün gönlünde yer etmiş, var oluş mücadelemizde bizlere rehber olmuştur”

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KTTO

Kıbrıs Türk Ticaret Odası (KTTO) Başkanı Turgay Deniz, Dr. Fazıl Küçük’ün bugünlerin temelinin atılmasında çok değerleri katkıları olduğunu belirtti.

Deniz, Özgürlük Mücadelesi Lideri Dr. Fazıl Küçük’ü ölüm yıl dönümü vesilesiyle yayımladığı mesajda, “Kıbrıs Türklerinin varoluş mücadelesinde önderlik eden sömürge yönetimine karşı haklarını savunan Dr. Fazıl Küçük, Kurucu Cumhurbaşkanı Rauf Raif Denktaş ve dava arkadaşları ile verdiği mücadele sonucunda hem Enosis engellenmiş hem Kıbrıs Türklerinin varlığını korunmuş, bugünlerin temeli atılmasında çok değerli katkıları olmuştur” dedi.

Deniz, Dr. Fazıl Küçük'ün Kıbrıs Türklerinin yüreğinde müstesna bir yeri olduğunu kaydetti.

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KAMACIOĞLU

Kıbrıs Türk Sanayi Odası (KTSO) Başkanı Ali Kamacıoğlu, Dr. Fazıl Küçük’ün 38. ölüm yıldönümü vesilesiyle mesaj yayımladı.

Kamacıoğlu mesajında, Dr. Küçük, Kıbrıs Türk halkının gönlünde özel bir yere sahip olduğunu vurguladı.

Kamacıoğlu mesajında “Özgürlük ve varoluş mücadelesi lideri Dr. Fazıl Küçük'ü, vefatının 38’inci yıldönümünde özlem ve saygıyla anıyoruz. Dr. Küçük’ün mücadelesindeki duruşu ve düşüncelerinin; KKTC’nin aydınlık geleceği için, çağdaş ve demokratik dünyayı yakalamak adına takipçisi olacağız” dedi.

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BELEDİYELER BİRLİĞİ

Kıbrıs Türk Belediyeler Birliği ve Güzelyurt Belediye Başkanı Mahmut Özçınar, Özgürlük Mücadelesi Lideri Dr. Fazıl Küçük’ün ölüm yıl dönümü vesilesiyle mesaj yayımladı.

Özçınar, mesajında, “Ömrünü Kıbrıs Türk halkının varoluş mücadelesine adayan yol göstericimiz Dr. Küçük’ün tarihe altın harflerle yazılan adı, hatırası ve verdiği mücadeleyi bundan sonraki nesillere aktarıp, yaşatmak hepimizin görevidir” ifadelerine yer verdi.

Özçınar, “Alçak gönüllülüğü ve yardımseverliğiyle gönüllerde taht kuran, her zaman gururla hatırlayacağımız Büyük Lider Dr. Küçük’ün, inanç ve fedakarlıkla verdiği mücadele asla unutulmayacaktır” dedi.

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TMT

TMT Mücahitler Derneği, ömrünü ve tüm imkânlarını Kıbrıs Türkü’nün varoluşuna ve hürriyetine adayan, mütevazi, kahraman ve efsane öncü lider, Dr. Fazıl Küçük’ü, ölümünün 38’inci yılında minnet, şükran ve rahmetle andı.

TMT Mücahitler Derneği Dr. Küçük’ün ölüm yıl dönümü nedeniyle yayımladığı mesajda şu ifadelere yer verdi:

“1950’li yıllardaki maddî, manevî, kültürel ve millî kuşatılmışlığa karşı, her türlü imkansızlıklara ve baskılara rağmen direniş meşalesini cesurca tutuşturarak Kıbrıs Türkü’nün özündeki mukavemet ruhunu harekete geçiren, Anavatan’ın en yüksek dağına atıflı ‘Ağrı’ kod adıyla Kıbrıs Türk milli mücadele tarihine adını altın harflerle yazdıran, ömrünü ve tüm imkânlarını Kıbrıs Türkü’nün var oluşuna ve hürriyetine adayan, mütevazi, kahraman ve efsane öncü liderimiz, Doktor Fazıl Küçük’ü, ölümünün 38’inci yılında minnet, şükran ve rahmetle anıyor, tutuşturduğu bağımsızlık meşalesini daima en yüksekte tutmanın ve idealleri ile mücadele azmini ebediyen kendimize rehber edinmenin sözünü veriyoruz.

Ruhu şad olsun.”

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SERDAROĞLU

Hür-İş ve Kamu-İş Genel Başkanı Ahmet Serdaroğlu, Dr. Fazıl Küçük'ü andı.

Dr. Küçük’ün ölüm yıldönümü dolayısıyla mesaj yayımlayan Serdaroğlu, “Özgürlük mücadelesi liderlerinden Dr. Fazıl Küçük'ü vefatının 38. Yıl dönümünde saygı ve rahmetle anıyoruz” dedi.

Küçük’ün, toplumun sevgisini ve güvenini kazanmış örnek bir lider olduğuna işaret eden Serdaroğlu, “Kendi kimliği ile kendi ülkesinde var olma mücadelesini halkı ile birlikte veren, azmi ve kararlılığı ile halkına destek vermiş, hekimliği ile de halkının yanında olmuştur. Başta kurucu Cumhurbaşkanı Rauf Raif Denktaş'ı, toplum liderimiz Dr. Fazıl Küçük'ü silah arkadaşlarını ve şehitlerimizi saygı,minnet ve rahmetle anıyoruz” ifadelerini kullandı.

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KARADENİZ KÜLTÜR DERNEĞİ

Karadeniz Kültür Derneği, Kıbrıs Türk halkının var oluş ve özgürlük mücadelesi lideri Dr. Fazıl Küçük’ü 38’inci ölüm yıl dönümünde sevgi, saygı ve rahmetle andı.

Karadeniz Kültür Derneği’nin Dr. Fazıl Küçük’ün 38’inci ölüm yıl dönümü nedeniyle yayımladığı mesajda şu ifadelere yer verildi:

“Fazıl Küçük, Kıbrıs Türk halkının uzun yıllar sürdürdüğü var oluş mücadelesinin önemli bir bölümünde öncülük etmiş, önderimiz olmuştur.

Kıbrıs Türkü’nün yolunu aydınlatan mücadelesinde, halkımızın geleceği için çok önemli bir ışık tuttuğunun bilincindeyiz. Dr. Küçük’ün özgürlük mücadelesindeki duruşu ve düşüncelerinin KKTC’nin aydınlık geleceği ve çağdaş dünyayı yakalamak için takipçisi olmaya devam edeceğiz. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nin oluşumunda ve evveliyatında yaptıkları hiçbir zaman unutulmayacaktır”.