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Dr. Küçük için mesajlar yayımlanıyor

Kıbrıs Türk halkının Özgürlük Mücadelesi Lideri Dr. Fazıl Küçük’ün ölüm yıldönümü nedeniyle mesajlar yayımlanıyor..

14 Ocak 2022 Cuma 09:30
Dr. Küçük için mesajlar yayımlanıyor

SENNAROĞLU

Cumhuriyet Meclisi Başkanı Önder Sennaroğlu, Kıbrıs Türk halkının Özgürlük Mücadelesi Lideri Dr. Fazıl Küçük’ün ölüm yıl dönümü nedeniyle mesaj yayımladı.

Sennaroğlu, mesajında şunları kaydetti.

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"Dr. Fazıl Küçük’ü vefatının 28. yılında saygı ve minnetle anıyorum. 

Her daim halkının yanında ve içerisinde, ilkeleri ve idealleri için mücadele vermiş bir devlet adamı olan Dr. Küçük, Kıbrıs Türk halkının yetiştirdiği büyük bir şahsiyetti.

Mütevazı kişiliği ve Kıbrıs davasına adanmışlığı ile herkesin hayranlık ve saygısını kazanmış olan Dr. Küçük, en zor günlerimizde bizlere liderlik etmiş, hürriyete kavuşmamız ve devlet sahibi olmamızın baş mimarlarından biriydi. 

Aziz hatırası kalbimizde her daim yaşayacaktır."

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Son Güncelleme: 14.01.2022 10:32
Anahtar Kelimeler:
Dr. Fazıl Küçük
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