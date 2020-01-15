Dr. Küçük anıldı

Törene, Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı, Cumhuriyet Meclisi Başkanı Teberrüken Uluçay, Başbakan Ersin Tatar, Yüksek Mahkeme Başkanı Narin Ferdi Şefik, 2. Cumhurbaşkanı Mehmet Ali Talat, TC Lefkoşa Büyükelçisi Ali Murat Başçeri, Güvenlik Kuvvetleri Komutanı Tuğgeneral Altan Er, Ana Muhalefet Cumhuriyetçi Türk Partisi Genel Başkanı Tufan Erhürman, diğer askeri erkan, bazı bakanlar ve milletvekilleri ile kurum kuruluş temsilcileri katıldı.

Tören Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı ile Dr. Küçük’ün oğlu Mehmet Küçük’ün anıta çelenk sunmasıyla başladı.

Saygı duruşu ve İstiklal Marşı eşliğinde bayrakların göndere çekilmesinin ardından yarıya indirilmesiyle devam eden tören, Cumhurbaşkanı Akıncı’nın anıt özel defterini imzalaması ve konuşmasını yapmasıyla sona erdi.

CUMHURBAŞKANI ANIT ÖZEL DEFTERİNİ İMZALADI

Akıncı, Anıt Özel Defteri’ne şunları kaydetti:

“Aziz Doktor Fazıl Küçük,

Aramızdan ayrılışınızın 36. yılında sizi bir kez daha saygı ve rahmetle anıyoruz.

Kıbrıs Türk halkının varoluş mücadelesinin önemli bir önderi olarak, her zaman halkınızın arasında mütevazı bir kimlikle vermiş olduğunuz mücadele daima saygı ile anılacaktır.

Kimi zaman bir doktor, bazen de bir gazeteci yazar olarak, ama her zaman halktan biri olarak kalmayı başararak vermiş olduğunuz hizmetler unutulmayacaktır.

Enosis hedefi eğer gerçekleşememişse, bunda sizlerin çalışma arkadaşlarınızla birlikte yürüttüğünüz mücadelenin büyük bir rolü olmuştur.

Bu rolün bilinci içerisinde bir kez daha sizi saygı ile anıyoruz.

​Ruhunuz şad olsun.”

CUMHURBAŞKANI AKINCI TÖRENDE KONUŞMA YAPTI: “BAŞARMAMAK İÇİN HİÇBİR NEDEN YOK”

Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı, Dr. Küçük’ü anma töreninde yaptığı konuşmada, Kıbrıs’ta eşitlik, özgürlük ve güvenlik içinde yeni bir yapıyı hazırlama mücadelesini verirken, çağdaş ve refah içinde bir toplum olma yolunda içteki sorunları aşma kararlılığının da ortaya koyulması gerektiğini vurguladı.

“Bunu başarmamak için hiçbir neden yoktur. Yeter ki buna inanalım, güvenelim ve kararlılıkla hareket edelim” diyen Cumhurbaşkanı Akıncı, toplumsal yaşamın tek boyutlu olmadığını, siyasal, ekonomik, sosyal ve kültürel alanlarda topyekun bir mücadeleyi gerekli kıldığını kaydetti.

Dr. Fazıl Küçük’ün tek odalı kerpiç bir evde başlayan yaşamının, Kıbrıs Türk halkının var oluş mücadelesinin önderi olarak ve kalplerde müstesna bir yer edinerek tamamlandığını anlatan Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı, O’nun siyasal yaşamında Belediye Meclisi üyeliğinden Cumhurbaşkanlığı muavinliğine kadar yükselen bir kariyeri olduğunu anımsattı.

“HER ZAMAN MÜTEVAZI KİMLİĞİNİ KORUMASINI BİLDİ”

“O her zaman mütevazı kimliğini korumasını bildi. Hep halkının içinde oldu. Bir doktor olarak ihtiyaçlı yurttaşlara karşılıksız şifa dağıttı” diyen Cumhurbaşkanı Akıncı, Dr. Küçük’ün Kıbrıs’ı köy köy, mahalle mahalle dolaştığını, halkını milli bir düşünce etrafında örgütlemeye çalıştığını, o dönemin tarihsel koşullarında başta Rauf Denktaş olmak üzere çalışma arkadaşları ile birlikte, Rumların Enosis hedefine karşı mücadele ettiğini, en başta Türkiye’nin Kıbrıs’a ilgisini çekmek yönünde büyük uğraşlar verdiğini anlattı.

Evkafın ve eğitim işlerinin Türk idaresine devrinde Dr. Küçük’ün sergilediği kararlı tutumun büyük katkısı olduğunu vurgulayan Cumhurbaşkanı Akıncı, konuşmasını şöyle sürdürdü:

“Çağdaş düşüncelere sıkı sıkıya bağlı biriydi. Bağnazlığa, gericiliğe, din istismarına hep karşı durdu. Dini mahkemeleri kaldırarak, yerine aile mahkemelerinin konulmasını sağlayan mücadeleye önderlik yaptı.

Dr. Fazıl Küçük bir doktor, bir lider olmanın yanı sıra gazeteci-yazar kimliğiyle de iz bırakan bir şahsiyetti. 14 Mart 1942’de yayımlanmaya başlayan ve 78 yıldır yaşamına devam eden Halkın Sesi gazetesi Dr. Fazıl Küçük’ün mücadelesinde en önemli aracı oldu.

Halka önderlik yaparken bile, “Ben yalnız mensup olduğum cemaati ilgilendiren meseleleri kaleme alan naçiz bir ferdim” diyerek mütevazı kimliğini sürdürdü.”

Dr. Fazıl Küçük’ün yaşamı ve niteliklerinin bugün de kendilerine örnek teşkil edecek özellikler taşıdığına dikkat çeken Cumhurbaşkanı Akıncı, “Toplum sorunlarına bakışı açısından var olma mücadelesini sadece Kıbrıs sorunu bağlamına indirgemeyen tavrı, bugünümüze de ışık tutmaktadır” ifadelerini kullandı.

Cumhurbaşkanı Akıncı, Dr. Fazıl Küçük’ü bir kez daha rahmet ve saygı ile andıklarını sözlerine ekledi.