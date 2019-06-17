Dr. Gülen Addis DAÜ’lü öğrencilerle buluştu

Doğu Akdeniz Üniversitesi (DAÜ) Mezunlarla İletişim ve Kariyer Araştırma Müdürlüğü (MİKA) ev sahipliğinde gerçekleştirilen 7. Uluslararası Kariyer Günleri etkinlikleri kapsamında, DAÜ Sağlık Bilimleri Fakültesi, iş birliği ile Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’ne (KKTC) gelen Buckinghamshire New University Öğretim Üyesi Dr. Gülen Addis, DAÜ Sağlık Bilimleri Fakültesi Amfisi’nde DAÜ’lü öğrencilerle buluştu.

Etkinliğe DAÜ Sağlık Bilimleri Fakültesi öğretim görevlileri ve öğrencileri yoğun ilgi gösterdi. Dr. Gülen Addis, söz konusu etkinlikte, “Hemşirenin Değişen ve Gelişen Rolleri: İngiltere Örneği” başlıklı bir sunum gerçekleştirdi. Dr. Addis, ilgiyle izlenen sunumunun ardından kariyerinde bu noktaya nasıl geldiğini özetleyerek, DAÜ Sağlık Bilimleri Fakültesi öğrencilerine tavsiyelerde bulundu.