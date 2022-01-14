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Dr. Fazıl Küçük’ün 38. Ölüm Yıldönümü..

14 Ocak 2022 Cuma 18:45
Dr. Fazıl Küçük’ün 38. Ölüm Yıldönümü..

KTSO BAŞKANI KAMACIOĞLU MESAJ YAYIMLADI: “DR. KÜÇÜK  KIBRIS TÜRK HALKININ GÖNLÜNDE ÖZEL BİR YERE SAHİP”
Kıbrıs Türk Sanayi Odası (KTSO) Başkanı Ali Kamacıoğlu, Dr. Fazıl Küçük’ün 38. ölüm yıldönümü vesilesiyle mesaj yayımladı.

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Kamacıoğlu mesajında, Dr. Küçük, Kıbrıs Türk halkının gönlünde özel bir yere sahip olduğunu vurguladı.
Kamacıoğlu mesajında “Özgürlük ve varoluş mücadelesi lideri Dr. Fazıl Küçük'ü, vefatının 38’inci yıldönümünde özlem ve saygıyla anıyoruz. Dr. Küçük’ün mücadelesindeki duruşu ve düşüncelerinin; KKTC’nin aydınlık geleceği için, çağdaş ve demokratik dünyayı yakalamak adına takipçisi olacağız” dedi.
 

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Son Güncelleme: 15.01.2022 02:48
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