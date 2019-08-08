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Dr. Fazıl Küçük Vakfı’ndan burs duyurusu

Dr. Fazıl Küçük Vakfı, Kıbrıs Türk halkının varoluş mücadelesi önderi Dr. Fazıl Küçük’ün anısını yaşatmak, saygınlığını kalıcılaştırmak, gelecek kuşakların belleklerinde her zaman O’nun adının yer etmesini sağlamak, dünya çapında saygınlığını artırmak ve eğitime verdiği önemi anlatmak için “Dr. Fazıl Küçük Bursu” verecek. 

Dr. Fazıl Küçük Vakfı’ndan burs duyurusu

Dr. Fazıl Küçük Vakfı, Kıbrıs Türk halkının varoluş mücadelesi önderi Dr. Fazıl Küçük’ün anısını yaşatmak, saygınlığını kalıcılaştırmak, gelecek kuşakların belleklerinde her zaman O’nun adının yer etmesini sağlamak, dünya çapında saygınlığını artırmak ve eğitime verdiği önemi anlatmak için “Dr. Fazıl Küçük Bursu” verecek. 

08 Ağustos 2019 Perşembe 16:14
Dr. Fazıl Küçük Vakfı’ndan burs duyurusu

Vakıf açıklamasına göre, Dr. Fazıl Küçük Vakfı bursları, KKTC uyruklu, lise öğrenimini tamamlamış başarılı ve maddi imkanları yetersiz öğrencilere 4 yıl olarak verilecek ve İngilizce hazırlık eğitimi gerektiren programlar için ek bir yıl hazırlık sınıfını da kapsayacak.  

Burs imkanından yararlanmak isteyen öğrencilerin başvuruları 8 Ağustos 2019 tarihinden itibaren Dr. Fazıl Küçük Vakfı’na yapılacak ve 16 Eylül 2019’da sona erecek. 

Bursiyerler, Dr. Fazıl Küçük Vakfı Burs Komitesi tarafından yapılacak olan değerlendirmeyle başarı durumları ve maddi desteğe ihtiyaçları esas alınarak devlet bursu almayan aday ve yedek bursiyerler arasından belirlenecek.

Burslardan 2019 – 2023 yılları arasında yararlanılacak. Dönem sonunda başarı ortalaması LAÜ 2,0 ve diğer üniversitelerde 2,50’nin altında olan öğrencilerin bursları iptal olacak.
 
Burslara başvurmak isteyenler 172 A, Girne Caddesi, Lefkoşa adresindeki Dr. Fazıl Küçük Vakfı’na şahsen başvurabilecek. Detaylı bilgi mesai saatleri içerisinde 228 66 87 – 228 71 81 no’lu telefonlardan alınabilecek.

Dr. Fazıl Küçük Bursu Verilecek Üniversiteler ve Burs Miktarları
-Uluslararası Kıbrıs Üniversitesi                 4    
  (Eczacılık, Hukuk ve Tıp Fakülteleri hariç)

-Lefke Avrupa Üniversitesi                    1 
  (Diş Hekimliği hariç)

-Doğu Akdeniz Üniversitesi 

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  Yeni Medya ve Gazetecilik (Türkçe)                2
  Kamu Yönetimi (İngilizce)                    2
  Siyaset Bilimi (İngilizce)                    2
  Uluslararası İlişkiler (İngilizce)                2
  Aktüerya Bilimleri (İngilizce)                     2
    

Son Güncelleme: 08.08.2019 19:50
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