banner386
Galeriler Videolar Yazarlar
Girne 20°
parçalı az bulutlu
Güncel Polisiye Olaylar Ekonomi Siyaset Vatandaş Şikayetleri Yaşam Dünya Türkiye Güney Kıbrıs Sağlık Bilim & Teknoloji Magazin
BİST
1399
ALTIN
468.144
DOLAR
7.7556
STERLİN
10.5586
EURO
9.4910
6 bin yüreğe en büyük engel “onlar”
6 bin yüreğe en büyük...
Grevin de bir adabı olmalı!
Grevin de bir adabı olmalı!
Gancelliler değişince…
Gancelliler değişince…
Bu da neyin nesiydi şimdi?
Bu da neyin nesiydi şimdi?
banner376

Dr. Fazıl Küçük Vakfı, tartışmalardan üzüntü duyduğunu açıkladı

11 Mayıs 2021 Salı 19:00
Dr. Fazıl Küçük Vakfı, tartışmalardan üzüntü duyduğunu açıkladı
banner337

“YENİ ULUSLARARASI HAVALİMANIN ‘DR. FAZIL KÜÇÜK HAVALİMANI’ ADINI TAŞIMASI TALEBİMİZ VAKFIMIZCA YAZILI OLARAK İLETİLDİ”

“SOSYAL MEDYADA MEYDANA GELEN TARTIŞMALAR VAKFI SON DERECE ÜZMÜŞTÜR”

Dr. Fazıl Küçük Vakfı, yeni inşa edilmekte olan havalimanına “Fazıl Küçük”ün isminin verilmesi hususundaki çalışmaların kamuoyunun bilgisine getirilmesiyle, sosyal medyada başlayan tartışmaların Vakfı son derece üzdüğünü bildirdi.

Yeni uluslararası havalimanın “Dr. Fazıl Küçük Havalimanı” adının verilmesi talebinin kendileri tarafından yazılı olarak iletildiğini açıklayan Dr. Fazıl Küçük Vakfı, polemiği tasvip etmediğini vurguladı.

Vakıftan yapılan yazılı açıklamada, toplum lideri Küçük’ün yaktığı meşaleyle Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nin egemen ve bağımsız bir devlet statüsüne kavuşturulması için günümüzde de yine birlikte mücadeleye devam edildiğini kaydetti.

banner341
Açıklamada şunlara yer verildi:

“1931 yılından 1974 yılına kadar bu topraklar üzerinde varlığımızı sürdürmeye devam edebilmemiz, Toplum Lideri Dr. Fazıl Küçük’ün etrafında ‘birlik ve beraberlik’ ilkesi ile birleşmemiz ve bir bütün olmamız, O’nun ve kahraman Mücahitlerimizle kahraman Mehmetçikler sayesinde mümkün olmuştur. 

Dr. Fazıl Küçük adının ilelebet yaşatılması ve O’nun Kıbrıs Türk Toplumu ile birlikte verdiği mücadelenin yeni nesillere ve dünya kamuoyuna anlatılabilmesi için KKTC’nin dünyaya açılan penceresi olacak olan yeni uluslararası havalimanın ‘Dr. Fazıl Küçük Havalimanı’ adını taşıması talebimiz vakfımızca yazılı olarak iletilmiş, yapmış olduğumuz görüşmeler sonucunda önerimiz değerlendirilmiştir. 

Talebimizi saygı ile karşılayan Sayın Cumhurbaşkanımız Ersin Tatar, konunun hassasiyeti dolayısıyla Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Türkiye Cumhuriyeti Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu’yla istişarede bulunmuştur. Konunun Bakanlar Kurulu tarafından görüşülerek en kısa zamanda bir karar haline dönüştürülmesi en büyük dileğimizdir. Bu çerçevede talebimize karşı olumlu görüş belirten Sn. Erdoğan, Sn. Tatar ve Sn. Çavuşoğlu’na minnettarız.

Aziz şehitlerimiz üzerinden yapılmaya çalışılan polemik vakfımız tarafından kesinlikle tasvip edilmemektedir. 

Vakfımız, Kıbrıs Türk toplumunun varoluşunda canıyla mücadele eden ve rütbeleri ne olursa olsun varlığını ortaya koyan Şehit Pilot Binbaşı Ercan ile Kıbrıs’ta, Güney Doğu Anadolu’da, Kore’de ve daha birçok ülkede şehit düşen askerlerimizi minnetle anarak kamuoyuna saygı ile duyururuz.”

banner360
Son Güncelleme: 11.05.2021 19:14
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
KKTC'de 24'ü yerel 33 yeni vaka
KKTC'de 24'ü yerel 33 yeni vaka
UBP Genel Sekreteri Hasipoğlu, Cumhurbaşkanı Tatar’ın Cenevre’de sergilediği tutumun doğru olduğunu vurguladı
UBP Genel Sekreteri Hasipoğlu, Cumhurbaşkanı Tatar’ın Cenevre’de sergilediği tutumun doğru olduğunu vurguladı
Başbakan Saner İsrail’i kınadı
Başbakan Saner İsrail’i kınadı
Büyükyılmaz: “El-Sen’i grevi durdurmaya çağırıyoruz”
Büyükyılmaz: “El-Sen’i grevi durdurmaya çağırıyoruz”
Cumhurbaşkanı Tatar ve eşi himayelerinde iftar yemeği verildi
Cumhurbaşkanı Tatar ve eşi himayelerinde iftar yemeği verildi
LAÜ Sağlık Yüksekokulu Müdürü Şelimen “Hemşireler Günü” nedeniyle açıklama yaptı
LAÜ Sağlık Yüksekokulu Müdürü Şelimen “Hemşireler Günü” nedeniyle açıklama yaptı
Kıbrıs Türk Ticaret Odası’ndan hükümete kamuda çalışma saatleriyle ilgili çağrı
Kıbrıs Türk Ticaret Odası’ndan hükümete kamuda çalışma saatleriyle ilgili çağrı
Sağlık Bakanı Ünal Üstel hemşireleri kutladı, özverileri için teşekkür etti
Sağlık Bakanı Ünal Üstel hemşireleri kutladı, özverileri için teşekkür etti
KTEZO: “Mutlu bayramlar için mücadeleden vazgeçmeyeceğiz”
KTEZO: “Mutlu bayramlar için mücadeleden vazgeçmeyeceğiz”
Tabipler Birliği öğretmen sendikalarıyla görüştü, çalışma grubu oluşturulmasına karar verildi
Tabipler Birliği öğretmen sendikalarıyla görüştü, çalışma grubu oluşturulmasına karar verildi

banner350

banner361

banner357

banner363

banner397

banner226

banner301

banner290

banner320

banner384

banner331

banner184

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar Firmalar İlanlar
    Copyright © 2021 - Tüm hakları saklıdır.
    KIBRIS MANŞET

    Başbakanlık Karşısı Lefkoşa

    +90 392 229 12 72 - +90 392 229 23 33

    Copyright © Kıbrıs Manşet Haber

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim