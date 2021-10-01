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Dr. Fazıl Küçük Vakfı'ndan burs duyurusu

Dr. Fazıl Küçük Vakfı, başarılı ve maddi durumu yetersiz öğrencileri desteklemek amacıyla Dr. Fazıl Küçük bursu verecek.

01 Ekim 2021 Cuma 12:15
Dr. Fazıl Küçük Vakfı'ndan burs duyurusu

Vakıftan yapılan yazılı açıklamaya göre, burslar, KKTC uyruklu, lise öğrenimini tamamlamış başarılı ve maddi imkânları yetersiz öğrencilere 4 yıl olarak verilecek ve İngilizce hazırlık eğitimi gerektiren programlar için ek bir yıl hazırlık sınıfını da kapsayacak. Halen eğitimi devam eden öğrenciler de başvuruda bulunabilecek.

Burslar, “Kıbrıs Türk halkının, varoluş mücadelesinin lideri ve halkı en zor günlerinde her koşul ve ortamda başarı ile savunan Dr. Fazıl Küçük'ün anısını yaşatmak, onun saygınlığını kalıcılaştırmak, gelecek kuşakların belleklerinde her zaman O'nun adının yer etmesine, dünya çapında saygınlığını artırmak ve eğitime verdiği önemi anlatmak için” verilecek.

Dr. Fazıl Küçük Bursu verilecek üniversiteler şöyle:

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Akdeniz Karpaz Üniversitesi (AKUN), Arkın Yaratıcı Sanatlar ve Tasarım Üniversitesi (ARUCAD), Bahçesehir Kıbrıs Üniversitesi (BAU), Doğu Akdeniz Üniversitesi (DAÜ), Kıbrıs İlim Üniversitesi (CSU), Lefke Avrupa Üniversitesi (LAÜ), Onbeş Kasım Kıbrıs Üniversitesi (OKKÜ).

Burs imkânından yararlanmak isteyen öğrenciler, 4-8 Ekim tarihleri arasında başvurabilecek. Dr. Fazıl Küçük Vakfı Burs Komitesi tarafından yapılacak değerlendirme ile başarı durumları ve maddi desteğe ihtiyaçları esas alınarak devlet bursu almayan adaylar arasından belirlenecek.

Burslara başvurmak isteyen öğrenciler, 172 A, Girne Caddesi, Lefkoşa adresindeki Dr. Fazıl Küçük Müzesi'ne başvuruda bulunabilecek. Detaylı bilgi mesai saatleri içerisinde 228 66 87 ve 228 71 81 numaralı telefonlardan edinilebilecek.

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Son Güncelleme: 01.10.2021 14:42
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