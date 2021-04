Dr. Fazıl Küçük Vakfı Mütevelli Heyeti Başkanı Küçük: “Avukatlarımız gerekli çalışmaları yapıyor”

“SİYASİ GÖRÜŞÜ NE OLURSA OLSUN TÜM HALKIMIZIN LİDERİNE SAHİP ÇIKTI”

“BİR ZAMANLAR KIBRIS’TAKİ HATALAR İKAZLARLA DÜZELTİLEBİLİR”

Dr. Fazıl Küçük Vakfı Mütevelli Heyeti Başkanı Mehmet Küçük, Kıbrıs Türk Halkının Varoluş ve Özgürlük Mücadelesi Lideri Dr. Fazıl Küçük’ü hedef alan açıklamalarla ilgili Vakıf avukatlarının gerekli çalışmaları yaptığını kaydetti.

Mehmet Küçük konuyla ilgili yazılı açıklamasında, “Bir Zamanlar Kıbrıs” adlı TRT dizisinde başta Dr. Küçük’ün konumu olmak üzere yapılan hataların ikazlarla düzeltilebileceğine olan inançlarının devam ettiğini de ifade etti.

Küçük açıklamasında, Mücadele Lideri Küçük’ü hedef alan asılsız ve bilinçsiz ifadelerin tüm halkın bilgisinde olduğuna işaret ederek, “Bizim için bu aşamada önemli olan, siyasi görüşü ne olursa olsun tüm halkımızın liderine sahip çıkmakta gösterdiği hassasiyettir. Cumhurbaşkanımız Sayın Ersin Tatar’ın, bugün liderimizin kurmuş olduğu Halkın Sesi Gazetesi’ni ziyareti ise devletimizin de liderimize sahip çıktığının en önemli göstergesidir” dedi.

“Biz, bugün, bayrağımız altında, özgür ve bağımsız bir şekilde yaşıyorsak, Anavatan’ımızın fiili garantisi ve desteği sayesindedir” diyen Küçük, bu desteğin Özgürlük ve Varoluş Mücadelesi Lideri Dr. Fazıl Küçük’ün, özverili ve pes etmeyen yaklaşımı sayesinde, Türkiye’de, Kıbrıs Mücadelesi’nin “Milli Dava” olarak kabulü ile başladığını ve bugün hala devam ettiğini vurguladı.



"Liderimizin önderliğinde, atalarımızın verdiği mücadele sayesinde, bugünleri yaşadığımızın da hepimiz farkındayız" diyen Mehmet Küçük, açıklamasını şöyle sürdürdü:"Bu süreçte, farkında olmamız gereken en önemli konu; sadece böyle olaylar yaşandığında, değerlerimizi hatırlamak değil, her zaman hatırlamamızın, bunun için de kurum ve kuruluşlarımızın da sorumlulukları olduğunun bilincinde olmalarının gerekliliğidir. Bizim tarihimizi gelecek kuşaklara hakkınca teslim etmemiz için en önemli sorumluluklarımızdan biri de bu olmalıdır"

Diğer yandan, son günlerde 'Bir Zamanlar Kıbrıs' adlı TRT dizisinin çekimi ile başlayan Türkiyeli- Kıbrıslı tartışmaları ve bu bağlamda her iki ülkede de polemik yaratacak bazı açıklamaları kaygıyla izlediklerini söyleyen Küçük şöyle devam etti:"Söz konusu dizide başta Liderimiz Dr. Küçük'ün konumu olmak üzere yapılan hataların ikazlarla düzeltilebileceğine olan inancımız devam etmektedir. Liderimiz Dr. Fazıl Küçük birlik ve beraberliğe çok değer verir, yol arkadaşları ile verdiği varoluş mücadelesinde bu değeri önceliğinde tutardı.Tüm bu duygu ve düşüncelerle; liderimize hakkınca sahip çıkan başta Cumhurbaşkanımız Sayın Ersin Tatar'a ve siyasi yelpazenin her kesiminden bu konuda tek vücut olan değerli halkımıza en içten teşekkürlerimi sunarım"