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Dr. Fazıl Küçük Vakfı burs başvuruları yarın başlıyor

Dr. Fazıl Küçük Vakfı’nın KKTC’deki bazı üniversitelerde öğrenim gören öğrencilerine yönelik bursları için başvurular yarın başlıyor.

11 Ağustos 2020 Salı 14:33
Dr. Fazıl Küçük Vakfı burs başvuruları yarın başlıyor
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Dr. Fazıl Küçük Vakfı’nın KKTC’deki bazı üniversitelerde öğrenim gören öğrencilerine yönelik bursları için başvurular yarın başlıyor.

14 Eylül’de tamamlanacak başvurular, Lefkoşa’daki vakıf binasında alınacak.

Dr. Fazıl Küçük Bursu verilecek üniversiteler “Arkın Yaratıcı Sanatlar ve Tasarım Üniversitesi (ARUCAD), Bahçeşehir Kıbrıs Üniversitesi (BAU), Doğu Akdeniz Üniversitesi (DAÜ), Lefke Avrupa Üniversitesi (LAÜ) ve Uluslararası Kıbrıs Üniversitesi (UKÜ)” olarak açıklandı.

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Dr. Fazıl Küçük Vakfı’nda yapılan açıklamada, bursların, “Kıbrıs Türk halkının, varoluş mücadelesinin lideri ve halkı en zor günlerinde her koşul ve ortamda başarı ile savunan Dr. Fazıl Küçük’ün anısını yaşatmak, onun saygınlığını kalıcılaştırmak, gelecek kuşakların belleklerinde her zaman O’nun adının yer etmesine, dünya çapında saygınlığını artırmak ve eğitime verdiği önemi anlatmak için” verileceği kaydedildi.

Burslar, KKTC uyruklu, lise öğrenimini tamamlamış başarılı ve maddi imkanları yetersiz öğrencilere 4 yıl olarak verilecek ve İngilizce hazırlık eğitimi gerektiren programlar için ek bir yıl hazırlık sınıfını da kapsayacak.

Burs imkanından yararlanmak isteyen öğrencilerin başvuruları yarından itibaren Dr. Fazıl Küçük Vakfı’na yapılacak ve 14 Eylül 2020’de sona erecek.

Dr. Fazıl Küçük Vakfı Burs Komitesi tarafından yapılacak değerlendirme ile başarı durumları ve maddi desteğe ihtiyaçları esas alınarak devlet bursu almayan aday ve yedek bursiyerler arasından belirlenecek.

Burslara başvurmak isteyenler 172 A, Girne Caddesi, Lefkoşa adresindeki Dr. Fazıl Küçük Vakfı’na şahsen başvurabilecek.  Detaylı bilginin mesai saatleri içerisinde 228 66 87 – 228 71 81 numaralı telefonlardan alınabileceği belirtildi

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Son Güncelleme: 11.08.2020 17:27
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