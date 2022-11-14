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Dr. Fazıl Küçük'ün anıt mezarında tören düzenlendi

14 Kasım 2022 Pazartesi 16:00
Dr. Fazıl Küçük'ün anıt mezarında tören düzenlendi

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin 39'uncu kuruluş yıl dönümü nedeniyle Kıbrıslı Türklerin var oluş mücadelesi lideri Dr. Fazıl Küçük'ün anıt mezarında tören düzenlendi.

Törene Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Cumhuriyet Meclisi Başkanı Zorlu Töre, Başbakan Ünal Üstel, Yüksek Mahkeme Başkanı Narin Ferdi Şefik, İkinci Cumhurbaşkanı Mehmet Ali Talat, Güvenlik Kuvvetleri Komutanı Tümgeneral Zorlu Topaloğlu, ana muhalefet Cumhuriyetçi Türk Partisi Genel Başkanı Tufan Erhürman; Başbakan Yardımcısı, Turizm, Kültür, Gençlik ve Çevre Bakanı Fikri Ataoğlu ve bazı bakanlar katıldı.

Törende ilk olarak anıta çelenk sunuldu. Saygı duruşu ve İstiklal Marşı eşliğinde bayrakların göndere çekilmesinin ardından Cumhurbaşkanı Tatar tarafından Anıt Özel Defteri'nin imzalanmasıyla tören sona erdi.

Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Anıt Özel Defteri'ne şunları yazdı:

“Aziz Lider Dr. Fazıl Küçük,

Kıbrıs Türk halkına önderlik ederek, dava arkadaşlarınız ile birlikte başlattığınız var oluş mücadelesi sonrasında kurulan Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin 39'uncu kuruluş yıl dönümünde bir kez daha manevi huzurunuzdayız. 

En zor ve en karanlık günlerde özgürlük ve bağımsızlık lideri olarak yaptığınız direniş ateşi ile büyük fedakarlıklarınız ve mücadeleniz asla unutulmayacak, sonsuza dek Kıbrıs Türk halkının yüreğinde yaşayacaksınız.

Mücadeleniz ve “Kıbrıs meselesi Türkiyesiz halledilemez, Türkiye’ye dört elle sarılınız” sözleriniz bizlere rehber olmaya ve mücadelemize ışık tutmaya devam ederken, devletimizden, egemenliğimizden, Anavatan Türkiye’nin garantörlüğünden ve Türk askerinden asla vazgeçmeyeceğiz. Vatan bildiğimiz bu topraklarda özgür, bağımsız ve egemen olarak yaşamaya devam edeceğiz. Emanetlerinizi ayaklar altında asla çiğnetmeyeceğiz. Ruhunuz şad olsun.”

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Son Güncelleme: 14.11.2022 16:47
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