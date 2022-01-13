Dr. Fazıl Küçük'ün adı yaşatılıyor

Dr. Fazıl Küçük Vakfı’ndan yapılan yazılı açıklamada, Dr. Fazıl Küçük Vakfı’nın Milli Eğitim ve Kültür Bakanlığı iş birliğiyle yaptırılan Hamitköy Dr. Fazıl Küçük İlkokulu'ndaki Dr. Küçük Büstü’nün yarın 08.30’da açılacağı kaydedildi.

Vakıf, cumartesi günü saat 15.00’te ise Akçay Muhtarlığı ile vakfın birlikte düzenlediği Dr. Fazıl Küçük Eğitim Evi ve Kütüphanesi’nin açılacağını duyurdu.

