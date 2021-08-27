Dr. Fazıl Küçük Parkı'na yerleştirilecek heykellerin halka tanıtım etkinliği 1 Eylül’de

EMAA tarafından yapılan yazılı açıklama göre, GAÜ ile KAÜ’nün de katkılarıyla sanatçılara yapılan açık çağrı sonucunda yarışmayı kazanan sanatçıların eserleri parka yerleştirilecek.

Sanatçıların heykellerine ek olarak, parka ismi verilen Kıbrıs Türk toplum liderleri Dr. Fazıl Küçük’ün heykeli de ilerleyen günlerde yapılacak ve parka yerleştirilecek.



EMAA’nın Geçici Kamusal Sanat Çalıştayları kapsamında yaratılan geçici sanat yerleştirmeleri sırasında müzik dinletisi, masal okuması ve çocuklara yönelik sanat atölyeleri de yer alacak.