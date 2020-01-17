banner313
Galeriler Videolar Yazarlar
Girne 12°
kapalı
Güncel Polisiye Olaylar Ekonomi Siyaset Vatandaş Şikayetleri Yaşam Dünya Türkiye Güney Kıbrıs Sağlık Bilim & Teknoloji Magazin
BİST
120918
ALTIN
294.262
DOLAR
5.8790
STERLİN
7.6754
EURO
6.5274
Tarım Dairesi haftalık gıda analiz sonuçları açıklandı
GIDA ANALİZ SONUÇLARI
Eğlence yerini kurşunlama ile ilgili 2 kişi tutuklandı
2 KİŞİ TUTUKLANDI
Gülseren açıklarında gemi karaya vurdu
GEMİ KARAYA VURDU
Döviz kurları
DÖVİZ KURLARI

Dr. Fazıl Küçük, DAÜ Dr. Fazıl Küçük Tıp Fakültesi tarafından kabri başında anıldı

Doğu Akdeniz Üniversitesi (DAÜ) Dr. Fazıl Küçük Tıp Fakültesi Dekanı Doç. Dr. Emre Hamurtekin beraberindeki öğretim üyeleri ve öğrenciler, Kıbrıs Türk Halkı’nın özgürlük mücadelesindeki lideri Dr. Fazıl Küçük’ü vefatının 36. yılında Lefkoşa Anıttepe’deki kabri başında andı.

Dr. Fazıl Küçük, DAÜ Dr. Fazıl Küçük Tıp Fakültesi tarafından kabri başında anıldı

Doğu Akdeniz Üniversitesi (DAÜ) Dr. Fazıl Küçük Tıp Fakültesi Dekanı Doç. Dr. Emre Hamurtekin beraberindeki öğretim üyeleri ve öğrenciler, Kıbrıs Türk Halkı’nın özgürlük mücadelesindeki lideri Dr. Fazıl Küçük’ü vefatının 36. yılında Lefkoşa Anıttepe’deki kabri başında andı.

17 Ocak 2020 Cuma 15:23
Dr. Fazıl Küçük, DAÜ Dr. Fazıl Küçük Tıp Fakültesi tarafından kabri başında anıldı

Anıta çelenk sunulmasının ardından konuşan DAÜ Dr. Fazıl Küçük Tıp Fakültesi Dekanı Doç. Dr. Emre Hamurtekin konuşmasında şu ifadelere yer verdi; “DAÜ Dr. Fazıl Küçük Tıp Fakültesi ailesi olarak toplum liderimiz Dr. Fazıl Küçük’ü, aramızdan ayrılışının 36. yılında şükran, saygı ve rahmetle anıyoruz. Görev yaptığım kurumun toplum liderimiz Dr. Fazıl Küçük’ün adını taşımasından büyük gurur duyuyorum ve bu anlamda da üzerimizdeki sorumluluğun büyüklüğünün farkındayız. Dolayısıyla, bu doğrultuda hiç durmadan DAÜ Dr. Fazıl Küçük Tıp Fakültesi’ni en iyi yerlere taşımak için çok büyük gayret göstermek zorundayız” dedi.

Dr. Fazıl Küçük Tıp Fakültesi Öğretim Üyeleri Yrd. Doç. Dr. Ergül Mutlu Altundağ ve Yrd. Doç. Dr. Masoud Afshani de, Dr. Fazıl Küçük’ün adını daima yaşatmak adına hem bilimsel hem de eğitim-öğretim alanında üstün bir gayretle çalıştıklarını belirttiler. Bu önemli günde, öğrenciler de Dr. Fazıl Küçük’ün hekimlik ilkeleri ve hayat görüşü ışığında iyi birer hekim, ama aynı zamanda toplumsal olaylara duyarlı ve vicdanlı birer birey olarak yetişeceklerinden bahsederken, toplum liderimiz Dr. Fazıl Küçük’ün adını taşıyan bir fakülte çatısı altında eğitim almaktan da duydukları gururu bir kez daha dile getirdiler. 

Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Dünya Basın Konseyleri Birliği’nden Mısır Polisine Kınama…
Dünya Basın Konseyleri Birliği’nden Mısır Polisine Kınama…
Kıbrıs Türk Çiftler Birliği Kadın Komitesi Çalışmalarını Hızlandırdı
Kıbrıs Türk Çiftler Birliği Kadın Komitesi Çalışmalarını Hızlandırdı
Tarım Dairesi haftalık gıda analiz sonuçları açıklandı
Tarım Dairesi haftalık gıda analiz sonuçları açıklandı
Düç Müdürlüğüne Salih Abbasoğlu, Sağlık Müsteşarlığına Ali Çaygür Atandı
Düç Müdürlüğüne Salih Abbasoğlu, Sağlık Müsteşarlığına Ali Çaygür Atandı
Dilekçe ve Ombudsman Komitesi toplandı
Dilekçe ve Ombudsman Komitesi toplandı
Yeşilyurt’ta derivasyon kanalındaki patlak tamir ediliyor
Yeşilyurt’ta derivasyon kanalındaki patlak tamir ediliyor
Devlet Üretme Çiftlikleri’nden kasaplık hayvan satışı
Devlet Üretme Çiftlikleri’nden kasaplık hayvan satışı
KKTC’de kalp nakli yapılmasını mümkün kılan protokol yenilendi
KKTC’de kalp nakli yapılmasını mümkün kılan protokol yenilendi
Başbakan Tatar, Silifke Ticaret ve Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkanı ve heyetini kabul etti
Başbakan Tatar, Silifke Ticaret ve Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkanı ve heyetini kabul etti
Asgari Ücret Tespit Komisyonu, 2020’nin ilk asgari ücretini belirlemek üzere ikinci kez toplandı
Asgari Ücret Tespit Komisyonu, 2020’nin ilk asgari ücretini belirlemek üzere ikinci kez toplandı

banner253

banner211

banner324

banner226

banner301

banner290

banner320

banner304

banner223

banner184

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar Firmalar İlanlar
    Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
    KIBRIS MANŞET

    Mehmet Akif Caddesi, Pizza Pronto üstü, Dereboyu Lefkoşa

    +90 392 229 12 72 - +90 392 229 23 33

    Copyright © Kıbrıs Manşet Haber

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim