Dr. Fazıl Küçük Bulvarı’nda Tören Düzenleniyor

20 Temmuz Barış ve Özgürlük Bayramı kutlanıyor...

20 Temmuz Barış ve Özgürlük Bayramı dolayısıyla Dr. Fazıl Küçük Bulvarı’nda resmigeçit töreni düzenleniyor.

09.30'da başlayan törene, Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, Meclis Başkanı Zorlu Töre, Başbakan Ünal Üstel, Türkiye’nin Lefkoşa Büyükelçisi Ali Murat Başçeri, askeri erkan, bakanlar, milletvekilleri, gaziler, kurum kuruluş dernek üniversite temsilcileri, konuklar ve diğer yetkililer katılıyor.

Protokolün yerini alması ve İstiklal Marşı’nın okunmasıyla başlayan törende, Cumhurbaşkanı Ersin Tatar halkın ve tören birliklerinin bayramını kutladı.

Tören, Yavuz Çıkarma Plajı ve Anamur’dan getirilen bayrakların Cumhurbaşkanı Ersin Tatar’a teslim edilmesiyle devam etti. Tören, Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay ve Cumhurbaşkanı Ersin Tatar’ın yapacağı konuşmaların ardından halk dansları gösterisi ve resmigeçitle sona erecek.

20 Temmuz Barış ve Özgürlük Bayramı’nın coşkuyla kutlandığı törende, Polis, tören alanında geniş güvenlik önlemleri aldı, tören alanına giren herkes kontrol edildi.