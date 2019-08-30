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Dr. Fazıl Küçük Bulvarı’nda tören düzenlendi

 30 Ağustos Zafer Bayramı dolayısıyla Lefkoşa Dr. Fazıl Küçük Bulvarı’nda tören düzenlendi. 

Dr. Fazıl Küçük Bulvarı’nda tören düzenlendi

 30 Ağustos Zafer Bayramı dolayısıyla Lefkoşa Dr. Fazıl Küçük Bulvarı’nda tören düzenlendi. 

30 Ağustos 2019 Cuma 08:56
Dr. Fazıl Küçük Bulvarı’nda tören düzenlendi


 
İstiklal Marşı eşliğinde bayrakların göndere çekilmesiyle başlayan tören; Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı tarafından tören birliklerinin denetlenmesi ve halkın bayramının kutlanmasıyla devam etti. 

Tören, Türk Silahlı Kuvvetleri’nden Komando Alayından Yüzbaşı Emrah Erturul'un konuşmasının ardından resmi geçitle tamamlandı. 

Tören geçişinde vatandaşlar askerleri alkışlarla karşıladı. 

Törene, Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı, Meclis Başkanı Teberrüken Uluçay, Başbakan Ersin Tatar, 2. Cumhurbaşkanı Mehmet Ali Talat, 3. Cumhurbaşkanı Derviş Eroğlu, Türkiye Lefkoşa Büyükelçisi Ali Murat Başçeri, KTBK Komutanı Vekili Tuğgeneral Tevfik Algan, Ana Muhalefet CTP Genel Başkanı Tufan Erhürman, bakanlar, milletvekilleri, askeri erkan, bürokratlar ve diğer yetkililer katıldı. 

Yüzbaşı Emrah Erturul konuşmasında, Türkiye Cumhuriyeti’nin temellerinin atıldığı Zafer Bayramı’nın 97. yılını kutlamanın haklı gururunu yaşadıklarını söyledi. 

Erturul, Türk halkının 97 yıl önce vatanına kastederlere karşı zor durumdan yeniden dirilerek topyekun mücadele vererek zafer kazandığını belirterek, İşgal kuvvetlerine karşı büyük bir zafer kazandığını kaydetti. 

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Kurtuluş savaşı tarihini anlatan Erturul, Türk ulusunun İşgal güçlerinin işkence zülüm ve hakaretlerine karşı ulu önder Mustafa Kemal Atatürk ve arkadaşlarının "ya istiklal ya ölüm" öncülüğüyle bağımsızlık yolunu aydınlattıklarını belirtti. 

Türk milletinin İstiklali uğruna kanının son damlasına kadar her şeyi yapacağını tüm dünyaya gösterdiğini ifade eden Erturul, düşmanın büyük bir zafer kazanılarak İzmir'de denize döküldüğünü kaydetti. 

Türk'ün özgürlüğü ve vatanı için neler yapabileceğini gösterdiğini ifade eden Erturul, Türk ulusunun Atatürk liderliğinde kazandığı zaferin tarihe altın harflerle yazıldığını söyledi. 

Bu zaferin günümüze de yansıdığını ifade eden Erturul, Türk ulusunun son neferine kadar vatanını bağımsızlığını özgürlüğünü koruyacağını, Bölgede barışı tesis etmek için güçlü ve dinamik modern tesisatıyla  Türk ulusunun güvencesi olmaya devam edeceğini vurguladı. 

Erturul, Atatürk ilkelerine bağlı olmaya ve ilkelerinin rehber olmaya davam edeceğini de belirterek, Atatürk, dava arkadaşları ve aziz şehitleri rahmetle andı. 

Tören, askeri araçların geçişiyle tamamlandı. 


 

Son Güncelleme: 30.08.2019 12:26
Anahtar Kelimeler:
Dr. Fazıl Küçük Bulvarı Tören
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