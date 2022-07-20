Dr. Fazıl Küçük Bulvarı'ndaki Tören Tamamlandı

20 Temmuz Barış ve Özgürlük Bayramı kutlamaları çerçevesinde Lefkoşa’da Dr. Fazıl Küçük Bulvarı’nda düzenlenen resmigeçit töreni tamamlandı.

Törene, Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, Meclis Başkanı Zorlu Töre, Başbakan Ünal Üstel, Yüksek Mahkeme Başkanı Narin Ferdi Şefik, 2. Cumhurbaşkanı Mehmet Ali Talat, Türkiye’nin Lefkoşa Büyükelçisi Ali Murat Başçeri, Kıbrıs Türk Barış Kuvvetleri Komutanı Tümgeneral Sezai Öztürk, Güvenlik Kuvvetleri Komutanı Tümgeneral Zorlu Topaloğlu, ana muhalefet CTP Genel Başkanı Tufan Erhürman, TBMM Başkan Vekili Celal Adan, askeri erkan, bakanlar, milletvekilleri, gaziler, kurum kuruluş dernek üniversite temsilcileri, konuklar ve diğer yetkililer katıldı.

Protokolün yerini alması ve İstiklal Marşı’nın okunmasıyla başlayan törende, Cumhurbaşkanı Ersin Tatar halkın ve tören birliklerinin bayramını kutladı.

Tören, Yavuz Çıkarma Plajı ve Anamur’dan getirilen bayrakların Cumhurbaşkanı Ersin Tatar’a teslim edilmesiyle devam etti.

Tören, Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay ve Cumhurbaşkanı Ersin Tatar’ın yaptığı konuşmaların ardından halk dansları gösterisi ve resmigeçitle sona erdi. Törende Türk Yıldızları da geçiş yaptı.

20 Temmuz Barış ve Özgürlük Bayramı’nın coşkuyla kutlandığı törende, Polis, tören alanında geniş güvenlik önlemleri aldı, tören alanına giren herkes kontrol edildi.